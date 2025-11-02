[헤럴드경제=김해솔 기자] 재작년 겨울 ‘떼죽음’ 사태를 겪은 천연기념물이자 멸종 위기종인 산양이 11월의 멸종 위기 야생 생물에 선정됐다.

기후에너지환경부는 2일 이달 멸종 위기종으로 산양을 선정했다고 밝혔다.

산양은 성체 몸길이가 105∼130㎝, 몸무게가 25∼35㎏ 정도인 우제목 소과에 속하는 중형 포유류다. 산양은 암수 모두 뿔이 있는데 길이는 13∼14㎝ 정도다. 털은 대부분 회갈색이지만 끝부분이 담흑갈색이다. 겨울 털이드럽고 빽빽한 것으로 유명하다.

산양은 세계적으로 4종이 확인되며 티베트와 히말라야, 중국 남부 지방, 중국 북동과 러시아 극동의 아무르 지역 등 산악 또는 고산 지대에 국한돼 서식한다. 국내에서는 백두대간을 따라 강원 고성군에서 경북 경주시까지 산지에 분포한다.

현재 국내에 서식하는 개체는 약 2000마리 정도일 것으로 추산된다. 과거 1964년 3월과 1965년 2월 대폭설로 강원에서만 6000마리가 포획된 기록이 있다는 점을 고려하면 개체 수가 급격히 줄어든 것이다.

멸종 위기에 이른 이유는 밀렵과 서식지 파괴다. 2023년에서 2024년으로 이어진 겨울에 떼죽음을 당하기도 했다. 2023년 11월부터 2024년 3월까지 폐사 신고된 산양은 785마리에 달한다. 당시 폭설과 함께 야생 멧돼지 이동을 저지해 아프리카돼지열병(ASF) 확산을 막으려고 설치한 울타리가 산양 떼죽음의 원인으로 지목됐다.

산양은 겨울철 땅에 붙은 풀을 뜯어 먹고살기에 많은 눈이 내려 쌓이면 먹이 활동이 어려워진다. 또 다리가 짧아 눈이 쌓였을 경우 이동에 많은 에너지를 써야 한다.

기후부는 “최근 기후 변화로 폭설이 잦아지며 산양이 먹이를 구하기 어려워지고 눈 속에 고립돼 폐사하는 일이 발생하고 있다”며 “꾸준한 보호 활동이 중요한 시점”이라고 밝혔다.