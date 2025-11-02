전남도당 당원대회

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 2일 “제2의 내란 극복이라고 할 수 있는 내년 6월 지방선거에서 가장 공정하고 투명하며 당원들의 마음이 반영된 민주주의 경선을 치르겠다”고 했다.

정 대표는 이날 전남 나주에서 열린 전남도당 임시당원대회에서 “당 지도부부터 가진 기득권이 있다면 내려놓고 그 기득권을 당원에게 돌려드리겠다”며 이같이 말했다.

그는 “억울한 컷오프를 없애겠다”며 “결격 사유가 있어 부자격자로 판정된 분이 아닌 분은 경선에 다 참여시키겠다”고 했다.

그러면서 “지금까지와는 완전히 다른 100% 당원이 주인 되는 경선, 당원들의 마음이 100% 녹아서 관철되는 완전한 민주적인 경선을 통해 억울한 사람 없이, 그리고 승복하는 경선이 돼 지방선거를 반드시 승리하겠다”고 강조했다.

정 대표는 “대한민국 헌법과 민주주의의 뿌리이자 심장인 호남에 올 때마다 하나하나 배운다”며 “여러분에게 배워서, 이재명 대통령이 국민주권시대를 열어 놓은 대통령으로 기록되면 저 정청래 당대표는 당원주권시대를 활짝 열어젖힌 당대표로 기록되고 기억되고 싶다”고 했다.