[헤럴드경제=나은정 기자] 서울대학교에 들개떼가 잇따라 출몰하면서 학생들의 불안이 커지고 있다. 새벽 시간대 들개의 울음소리 때문에 잠을 설치거나, 길목이 막혀 돌아가야 하는 등 일부 학생들의 불편 호소도 잇따르고 있다.

2일 연합뉴스에 따르면 지난달 27일 오후 2시쯤 서울대 기숙사인 관악학생생활관 인근에서 들개 6마리가 목격됐다. 학교 측은 자체 포획이 어렵다고 판단해 관악구청에 지원을 요청했고, 출동한 전문가와 수의사가 마취총을 쏴 들개를 붙잡았다.

서울대를 둘러싼 관악산에는 과거부터 들개가 목격돼왔으며, 현재 30여 마리가 활동 중인 것으로 추정된다. 대부분은 자연 번식한 개체다.

서울대는 2017년부터 들개 민원이 잦은 지역에 포획 틀을 설치하고 있다. 현재는 기숙사, 교수회관 등 8곳에 틀을 두고 있지만 포획 효율이 높지 않은 상황이다. 지난해 1월 한 서울대생이 물려 경상을 입은 사례를 제외하면 인명 피해는 아직 없지만, 일부 학생은 불편과 불안을 호소하고 있다.

인문계열 대학원생 A(24)씨는 “많이 볼 때는 매주 들개를 본다”며 “포획 틀이 있지만 들개가 옆에서 자거나 먹이만 빼가는 경우가 많다”고 했다.

물리천문학부 1학년 정모(19)씨는 “교내 헬스장에 가던 중 들개들이 길목을 막고 있어 돌아가야 했다”며 “최근에는 새벽에 들개들이 울어서 불편하다”고 토로했다.

이에 최근 서울대생들 사이에서는 SNS를 통해 ‘들개 대처 요령’이 공유되고 있다. 관심을 주지 말고 손에 든 음식은 버리라는 등의 내용이다.

관악구청은 2022년부터 전문가와 수의사 등 5명으로 구성된 ‘들개 안전포획단’을 운영하고 있다. 하지만 포획 수요가 늘어나면서 대응에 한계가 있다. 구청에 따르면 올해 1~10월 관악구에서 포획된 들개는 63마리로, 지난해(56마리)보다 늘었다.

이번에 잡힌 6마리는 유기동물보호센터로 이송돼 보호 중이다. 보호센터는 공고를 통해 원소유주를 찾고, 10일이 지나면 입양 절차를 거친다. 입양이 성사되지 않으면 안락사 수순을 밟게 된다. 다만 이번에는 이미 입양 희망자가 나타난 것으로 알려졌다.

구청 관계자는 “들개가 사람을 직접 공격하는 경우는 드물지만 반려견을 공격할 가능성은 있다”며 “반려견과 산책을 조심하고, 먹이를 주는 행위는 자제해 달라”고 당부했다.