[헤럴드경제=조범자 기자]윤석열 전 대통령의 모교인 서울 충암고 축제에서 “윤 어게인!”이라고 외쳤다가 논란을 일으킨 래퍼 정상수가 결국 사과했다.

충암고 출신 정상수는 1일 자신의 SNS에 “10월31일 저의 발언으로 인해 피해를 입으신 많은 분들에게 사과드리고자 한다”는 사과 영상을 올렸다.

그는 “공적인 자리에서 부적절한 정치발언을 했다”며 “축제를 즐기고자 하는 학생들이 있는 자리에서는 결코 해서는 안 되는 발언이었음에도 저의 부족함으로 인해 큰 실망을 드려 사과의 말씀을 드린다”며 고개를 숙였다.

정상수는 “재밌게 레크리에이션 같은 시간을 만들어보려고 하다가 너무 흥분하는 바람에 해서는 안 될 멘트까지 나온 것 같다”며 “제 발언은 학교 측 관계자들과 상의되지 않은 발언들이다”라고 말했다.

이어 “영상들이 올라가고 일이 커지는 시간 동안 저의 잘못이 다른 변명으로는 덮을 수 없는 잘못이라는 점을 알게 됐다”며 “모든 비난은 학생들과 학교가 아닌 저에게 해주길 바란다”고 말했다.

정상수는 앞서 지난달 31일 서울 충암고 축제에서 마이크를 잡고 “윤 어게인!”을 여러 번 외쳤다.

그는 한 학생을 무대에 오르게 해 ‘충암고의 자랑’을 물어봤고 이 학생은 나지막하게 ‘윤석열’이라고 답했다. 그러자 정상수는 “와 나도 그걸 안하려고 참고 있었는데 해버린다고? 와 진짜? 나도 해버려 그냥?”이라고 했고, 일부 학생들이 환호로 답했다. 이에 정상수는 “윤 어게인!”이라고 두 차례 소리쳤다.

이번 축제에는 충암고 학생 800여 명과 타학교 학생 200여 명 등 총 1000여 명이 참석한 것으로 전해졌다.

이 장면이 각종 SNS를 통해 확산돼 논란이 불거지자 충암고 학생회는 “해당 발언은 충암고 또는 충암제의 입장과 관련이 없고 학교나 학생회가 이를 요청하거나 사전에 협의한 사실이 전혀 없다”며 정상수 개인의 발언이라는 내용을 강조한 공식입장을 내기도 했다.

충암고 학생회에 따르면 무대에서 ‘윤석열’이라고 답한 학생도 충암고가 아닌 다른 학교 학생인 것으로 알려졌다.

2009년 데뷔한 정상수는 Mnet 서바이벌 프로그램 ‘쇼 미더 머니’ 시리즈로 이름을 알렸다.