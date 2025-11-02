1995년부터 한국암웨이 배송 전담 신영수 대표 “초격차 기술 기반 서비스 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국암웨이와 CJ대한통운의 전담 배송 파트너십이 올해로 30주년을 맞았다.

CJ대한통운은 한국암웨이와 물류 협업 30주년을 맞아 기념행사 ‘30 YEARS OF TRUST, Together Towards Tomorrow’를 진행했다고 2일 밝혔다. 지난달 30일 경기도 여주 해슬리 나인브릿지에서 개최된 이번 행사에는 신영수 CJ대한통운 대표와 신은자 한국암웨이 대표 등 양사 임직원이 참석해 30년간의 협력을 되돌아보고 동반성장의 비전을 공유했다.

양사는 1995년 11월 첫 택배계약을 체결하며 30년 동행의 시작을 알렸다. 당시 CJ대한통운은 전라도와 경상도 일부지역을 시작으로 1997년부터는 전국에 있는 한국암웨이 소비자가 언제든 편리하게 제품을 받아볼 수 있도록 배송권역을 확장했다.

2000년에는 협업 범위를 더욱 확대했다. 전주·강릉 지역에 위치한 한국암웨이 ‘비즈니스&브랜드 센터’를 위탁 운영하며 물류를 넘어 제품 판매 및 리테일 운영 영역까지 파트너십의 외연을 넓혔다.

아울러 CJ대한통운과 한국암웨이는 혁신적인 배송 서비스 협력을 통해 고객들에게 최적의 쇼핑경험을 선사하는 데 주력했다.

지난 2004년 서울 일부지역을 대상으로 고객이 원하는 시간에 배송하는 ‘타임택배’를 도입했고, 2014년에는 항공운송 기반 제주도지역 익일배송 서비스를 개시했다. 또한, 전국 300여 개의 택배 거점을 기반으로 익일배송률을 업계 최고 수준인 최대 99.7%까지 끌어올렸고, 올해부터는 ‘매일 오네(O-NE)’ 서비스를 도입하며 한층 편리하고 안정적인 배송 환경도 완성했다.

CJ대한통운이 30년간 전담 배송한 한국암웨이의 택배 상품은 누적 1억1000만 건에 달한다.

이 같은 한국암웨이와 CJ대한통운의 장기 협업은 양사가 장기간 구축한 신뢰와 상생 기반의 동장성장 원칙이 밑바탕이 됐다.

한국암웨이는 2000년대 초 CJ대한통운이 경영상 어려움을 겪던 시기 두 달치 운송비를 선결제하며 파트너를 지탱했다. 우수 택배사원 부부를 초청해 여행을 지원하고 은퇴한 CJ대한통운 직원에게는 송별식을 열어주는 등 진심 어린 파트너십을 보여줬다.

CJ대한통운 역시 전국 영업소에 ‘한국암웨이 서비스는 회사의 자존심’이라는 문구를 내걸며 최고의 서비스를 다짐했다. 또한 한국암웨이의 품질 관리 노하우를 벤치마킹해 SQI(서비스품질지수) 제도를 도입하며 배송 서비스 혁신의 발판을 마련했다.

신영수 CJ대한통운 대표는 “한국암웨이와 CJ대한통운의 30년 협업은 단순한 거래의 역사를 넘어 ‘동반 성장’의 역사”라며 “앞으로도 ‘매일 오네’를 비롯한 배송 혁신에 더해 물류거점을 대상으로 한 생산성 혁신, 물류 자동화, 인공지능(AI) 등 초격차 기술 기반 서비스를 통해 고객의 물류 경쟁력 제고에 더욱 노력하겠다”고 말했다.