국제 금 시세 크게 하락 후 소폭 반등 “미·중 갈등도 휴전기에 들어섰을 뿐”

[헤럴드경제=조범자 기자] 최근 대폭의 조정을 받은 국제 금 시세가 반등 조짐을 보이고 있다.

2일 금융투자업계에 따르면 지난달 31일 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 전장보다 0.06% 내린 온스당 4013.40달러에 거래를 마감했다.

국제 금 시세는 올해 10월 20일 종가 기준으로 사상 최고치(4359.40달러)를 기록한 이후 큰 폭으로 하락하기 시작해 6거래일 만인 28일에는 4000 달러선 아래로 내려왔다.

그러나 이후 소폭 반등해 현재는 온스당 4010달러대를 중심으로 등락을 이어가며 숨을 고르는 양상을 나타내고 있다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 지난달 30일 부산에서 개최된 미·중 정상회담에서 시장이 기대했던 ‘빅딜’ 대신 ‘전술적 휴전’ 수준의 합의만 도출된 것이 안전자산 선호 심리가 되살아나는 데 한몫했던 것으로 보인다.

다만 같은 달 29일 종료된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 직후 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적(통화긴축 선호) 발언으로 글로벌 유동성 랠리에 대한 기대감이 약화한 까닭에 반등 폭이 제한됐던 것으로 보인다.

당시 파월 의장은 기준금리 0.25bp(1bp=0.01%포인트) 인하 결정 후 가진 기자회견에서 “12월 추가 인하는 기정사실이 아니다”라며 시장이 12월 추가 금리인하를 기정사실로 하는 움직임에 경고를 날렸다.

증권가 전문가들은 단시간에 가격이 급격히 오른 데 따른 기술적 조정이 있었을 뿐 투자처로서 금의 매력을 지지하는 요인들이 여전히 유효한 만큼 금의 중장기적 상승 추세는 변함이 없다고 진단했다.

박상현 iM증권 연구원은 “파월 의장이 조금 불편한 이야기를 한 부분이 있지만 금리인하 사이클이 내년 초반까지는 지속될 수 있다는 부분 자체는 여전히 금의 메리트를 높일 수 있는 부분”이라며 “장기적으로 금 시세는 긍정적”이라고 말했다.

특히 미중 패권 경쟁과 달러 약세 지속 등을 고려할 때 금에 대한 각국의 수요가 유지될 가능성이 크다는 점에 주목할 필요가 있다면서 “미·중 갈등도 현재 휴전기에 들어섰을 뿐 근본적으로 해결된 게 아닌 사항이어서 내년 들어 다시 격화할 소지가 있다”고 평가했다.

최진영 대신증권 연구원은 “금은 상승을 재개할 것으로 본다”면서 “미국 금리인하 사이클이 여전히 유효하다는 점, 그리고 미국뿐 아니라 모든 나라가 현재 초장기 채권 입찰이 잘 안되는 구조적 문제를 주목할 필요가 있다”고 말했다.

최 연구원은 “올해는 중국과 유럽, 일본 등 비(非)미국에서 유동성을 많이 뿌렸는데 내년은 중간선거를 앞둔 미국도 이에 동참, 사실상 주요국 대다수가 다 함께 유동성을 푸는 그림이 될 것으로 보인다”고 말했다.

다만 최 연구원은 이처럼 전 세계적 유동성 확대가 현실화한다면 은(銀)이나 주식이 상대적으로 투자에 더 유리할 수도 있다고 부연했다.

그는 “금보다 유동성에 더 민감한 만큼 유동성 파티 상황에선 은이나 주식이 내년 업사이드(상승)가 훨씬 더 높지 않겠는가 바라보고 있다”고 말했다.