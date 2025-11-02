17일까지 ‘어서와, 금천은 처음이지’ 3분기 모집 분기별 80명, 총 320명…다이소 상품권 및 1인가구 지원사업 안내서 제공 GS리테일 홍보존 ‘1인가구 나랑노랑’의 QR코드 통해 간편 신청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 2025년 금천구로 전입한 1인가구를 돕기 위해 17일 오후 6시까지 ‘어서와 금천은 처음이지’ 3분기 신청자를 모집한다.

구는 새롭게 전입한 1인가구가 낯선 지역에서 잘 정착하고 지역의 일원으로 구정에도 참여할 수 있도록 ‘어서와 금천은 처음이지’ 사업을 운영하고 있다. 분기별로 80명, 일 년에 총 320명을 대상으로 1인가구 지원사업 안내서와 다이소 상품권을 제공하고 있다.

사업 참가는 2025년 4월부터 9월 사이 금천구로 전입한 1인가구(금천구 내 전입 포함)면 가능하다. 1순위는 7~9월 전입자다. 1순위 모집 인원이 미달될 경우 4~6월 전입자(2순위)에게 신청 기회가 주어진다. 사업 참가는 선착순으로 모집한다.

참가 신청은 금천구청 누리집, 1인가구 누리집, 금천구 가족센터 누리집, GS25 내 1인가구 지원사업 홍보존 ‘1인가구 나랑노랑’ QR코드를 통해 진행할 수 있다.

제출 서류는 ▲주민등록등본(신청일 기준 1개월 이내 발급분) ▲초본(주소변동표 포함) ▲개인정보동의서 ▲세대분리 증빙서류(해당 시) 등이다.

구는 참가 신청을 마감한 후 11월 중 일괄적으로 다이소 상품권과 1인가구 지원사업 안내서를 제공할 예정이다.

금천구의 경우 2025년 9월 기준 1인가구 비율이 53.5%를 차지한다. 이에 다양한 1인가구 지원사업을 진행하고 있다.

특히 ‘혼자 있지 말고 나랑 놀자’는 의미를 담은 1인가구 정책 홍보존 ‘1인가구 나랑노랑’을 통해 지원사업을 알리고 있다. GS리테일과 협업하여 관내 GS25 95개소에 ‘1인가구 나랑노랑’을 운영하고 있다. 현재 정책 제안 이벤트 참여 시 GS25 모바일 상품권 5000원권을 증정하는 이벤트도 함께 진행 중이다.

유성훈 금천구청장은 “금천구가 운영하는 1인가구 정책을 더 체감하고 참여할 수 있기를 기대한다”라며 “금천구 일원으로 잘 정착할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다 바란다”고 말했다.