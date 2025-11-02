[헤럴드경제=고승희 기자] ‘데스파시토’로 미국 빌보드 ‘핫100’에서 16주 연속 1위에 오른 ‘레게톤 슈퍼스타’ 대디 양키(Daddy Yankee)가 K-팝과 라틴 음악의 만남을 긍정적으로 평가했다.

1일 하이브에 따르면 대디 양키는 최근 미국 마이애미 더 필모어(The Fillmore)에서 열린 ‘빌보드 라틴 뮤직 위크(Billboard Latin Music Week)’의 ‘슈퍼스타(Superstar) Q&A’ 세션에 참석했다.

올해 36회를 맞은 이 행사는 전 세계 라틴 음악 산업을 대표하는 최대 규모의 행사로, 업계 관계자와 글로벌 아티스트들이 한자리에 모여 음악의 현재와 미래를 논의한다.

이날 빌보드 라틴 부문 최고 콘텐츠 책임자 레일라 코보(Leila Cobo)와 마주 앉은 대디 양키는 하이브와의 협업, 지난 17일 발매한 정규앨범 ‘라멘토 엔 바일레(LAMENTO EN BAILE)’를 주제로 대담을 나눴다.

대디 양키는 하이브와의 계약에 대해 “완벽하다”라며 “하이브 팀, 아이작 리 하이브 아메리카 의장, 그리고 방시혁 의장 등 많은 이들이 내 프로젝트를 믿고 지원해준 덕분에 이번 앨범이 완성될 수 있었다”고 했다. 그러면서 신보 ‘라멘토 엔 바일레’와 타이틀곡 ‘엘 토케(El Toque)’에 대해 “K-팝의 미학과 라틴 리듬이 만나 새로운 감각을 완성했다”고 귀띔했다.

‘엘 토케’의 뮤직비디오는 경상북도 문경새재 오픈 세트장에서 촬영, 조선시대 궁궐의 고즈넉한 아름다움 속에 대디 양키 특유의 리드미컬한 에너지를 담아냈다.

대디 양키는 촬영 당시를 떠올리며 “정말 아름다운 나라에 따뜻한 사람들이 많았다. 기회가 된다면 백 번이라도 다시 가고 싶다”며 한국 문화에 각별한 애정을 표했다.

또 그는 “K-팝 뮤직비디오의 미학을 늘 좋아해왔다. 그 감성과 라틴의 에너지가 만나면 분명히 멋진 조합이 될 거라 믿었다”라며 이번 앨범은 단순한 음악 작업을 넘어 문화와 예술의 교류를 상징하는 시도라고 시사했다.

대디 양키의 새 앨범 ‘라멘토 엔 바일레’는 인생의 가장 어려운 시기에 완성된 앨범임에도 밝고 에너지 넘치는 사운드가 중심을 이룬다. 이 때문에 고통을 리듬으로, 성찰을 희망으로 승화시킨 그의 창의적이고 예술적인 부활이 돋보인다는 평을 받고 있다.

대디 양키는 1995년 데뷔해 레게톤 리듬으로 세계적인 인기를 얻으며 라틴 음악의 세계화를 이끈 주역이다. 특히 2017년 루이스 폰시(Luis Fonsi)와 협업한 ‘데스파시토(Despacito)’로 빌보드 메인 송 차트 ‘핫 100’에서 16주 연속 1위를 기록하며 라틴팝의 역사를 새로 썼다. 2023년 은퇴를 선언했던 그는 올해 하이브 라틴 아메리카와 계약을 맺고 한국과 라틴 아메리카를 잇는 글로벌 음악 협업의 새로운 장을 열고 있다.

하이브는 방시혁 의장의 ‘멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, multi-genre)’ 전략 아래 K-팝 제작 시스템을 글로벌 음악 시장에 이식해 영향력을 확장하고 있다. 2023년 하이브 라틴 아메리카 법인 설립 이후 현지 레이블 엑자일 뮤직(Exile Music)을 인수했고, 대디 양키를 비롯한 여러 현지 뮤지션들과 동행하고 있다.

신인 개발 프로젝트에도 박차를 가하고 있다. 10월 21일 보이그룹 ‘산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS)’가 화려한 데뷔 콘서트로 그 시작을 알렸고 지난 8월에는 밴드 오디션 프로그램 ‘파세 아 라 파마(Pase a la Fama)’를 통해 우승팀 무사(Musza) 등 잠재력 있는 신예 아티스트들을 발굴했다.