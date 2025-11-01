예천 활축제 특설무대서 펼쳐진 젊음의 열정 전국 15개 팀 경쟁 속 시흥 ‘L.D.B’팀 영예의 대상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 청소년들의 열정과 끼가 예천의 가을밤을 뜨겁게 물들였다.

1일 오후 4시, ‘2025 예천활축제&농산물축제’ 특설무대에서 열린 ‘2025 전국 청소년 댄스페스티벌’이 성황리에 막을 올렸다.

예천 청년회의소가 주관한 이번 행사에는 전국의 청소년들이 모여 창의적 에너지와 화려한 무대를 선보이며 축제의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

올해 대회에는 전국 6개 시도의 중고등학생 15개 팀이 참가해 K-POP, 힙합, 현대무용 등 다채로운 장르로 구성된 공연을 펼쳤다.

참가팀들은 완성도 높은 안무와 열정적인 퍼포먼스로 관람객의 큰 환호를 받았으며, 전문 심사위원단의 공정한 심사를 거쳐 최종 수상팀이 가려졌다.

총상금은 550만 원 규모에, 영예의 대상은 시흥시의 ‘L.D.B’ 팀이 차지했다.

금상에는 G.N.B 패밀리 (양산시)가, 은상에는 디스펙트럼 (김해시),이 동상에는 올댄스코리아 (구미시), 장려상 스쿨업이 (성남시),가 인기상에는 세븐스타즈 (영천시)가 각각 차지했다.

이날 축사에 나선 김학동 예천군수는 “전국에서 모인 청소년들이 열정과 화합으로 예천 가을 축제의 중심을 환하게 빛냈다”며 “예천청년회의소와 지역사회가 미래 세대의 문화 성장과 창의력 개발을 지원하는 좋은 모델이 되길 바란다”고 말했다.

한편, 이번 댄스페스티벌은 단순한 경연을 넘어 청소년들이 서로 교류하며 자신의 재능을 발산하는 문화 교류의 장으로 자리매김했다.

축제의 다채로운 프로그램과 함께 예천의 대표 가을 축제인 활축제의 위상을 한층 높이는 계기가 됐다.