[헤럴드경제=김용재 기자] 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 2주 앞으로 다가온 가운데 시험 감독을 맡게 된 일부 교사들의 불만이 나온다. 교사들 사이에서 수능 감독요원의 선호도가 떨어지는 분위기인데, 올해는 수험생이 크게 늘면서 ‘반강제’로 차출되는 인원이 늘었다. 더구나 감독관이 수능이 끝나고 민원에 휘말리는 일도 생기자 교원단체에서는 수능 감독 요원의 처우 개선을 요구하고 나섰다.

1일 서울시교육청 등에 따르면 2026학년도에 응시한 인원은 서울 기준 총 11만4158명이다. 재학생은 6만3283명(55.4%), 졸업생 4만6679명(40.9%), 검정고시 등 4196명(3.7%) 등이다.

‘황금돼지띠 해’의 영향으로 올해 고3 재학생이 지난해 대비 급증하면서 감독 요원이 서울에서만 500명 이상 늘었다. 서울교육청은 올해 11개 시험지구, 228개 시험장에서 총 4332개의 시험실을 운영할 예정이다. 시험실 감독관을 비롯한 시험 관계 요원은 총 1만9793명에 달한다. 지난해에는 226개 시험장에서 4218개의 시험실을 운영했다. 시험실 감독관 등 관계요원 수는 1만9290명이었다.

교육청 관계자는 “시험장과 감독관 모두 지난해 대비 응시생 증가 폭만큼 많이 늘어난 상황”이라면서 “자연스럽게 차출되는 선생님도 늘어난 셈”이라고 설명했다.

문제는 수능 시험 감독 업무가 교사들 사이에서 기피 업무로 꼽히게 됐다는 점이다. 교육청에서는 지원자만 받는다고 이야기하지만 현실은 ‘강제 차출’이라는 것이다.

매년 감독관을 하고 있다는 서울의 한 고등학교 교사 A씨는 “하루 17~18만원 정도 수당으로 받는데 하루 종일 서있는 노동 강도를 생각하면 그냥 안 하고 싶다”라면서 “솔직히 하고 싶지 않아도 연차 때문에 눈치 보여서 강제로 손을 들게 만드는 구조”라고 지적했다. 교원단체에서 지난해 수능 직후 교사들을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 ‘경력이 적고 연차가 낮을수록 감독관으로 차출된다’는 내용의 답변이 많았다.

다른 고등학교 교사 B씨 역시 “조금만 기침하거나 수험생 얼굴만 쳐다봐도 민원 걱정이 되는게 요즘 수능 감독관의 현실”이라면서 “하루 종일 화장실 갈 틈도 없고 쉴 시간도 없는데 감독관을 누가 하고 싶겠느냐”고 말했다.

실제로 최근 5년 사이 수능 감독관 관련 국가 상대 소송은 총 5건 있었다. 이 가운데 3건은 수험생 측에게 최대 700만 원을 지급했고 2건은 소송이 진행되고 있다.

교원단체는 수능 감독 수당 현실화와 감독 환경 개선 등을 요구하고 있다. 전국중등교사노동조합은 지난 16일 교육부에 수능 종사요원 처우 개선을 요구하는 6대 항목을 제출했다. 교사 1만4080명이 서명한 요구안에는 ▷수능감독수당 현실화 ▷3·4교시 연속 감독 제한 ▷감독관용 의자·책상 제공 ▷방송 장비 관리 외주 등이 담겼다.

원주현 중등교사노조 위원장은 “수능 감독은 교사 개인의 인권·안전·건강권과 직결되는 문제”라며 “교육부와 시도교육청은 6대 요구안을 즉각 수용하고 제도 개선에 나서야 한다”고 촉구했다. 다만 교육부는 꾸준히 수능 감독관 수당 인상을 해왔기 때문에 요구를 수용하기 어렵다는 입장인 것으로 전해진다.