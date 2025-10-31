경로의 달 맞아 ‘2025 슈퍼스타 종로’ 행사서 수상 한화건설 및 한화글로벌, 종로구서 사회공헌활동 진행

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화가 지역사회 복지증진에 기여한 공로를 인정받아 종로구의회로부터 표창장을 받았다.

㈜한화는 지난 10월 30일 서울 종로구민회관에서 열린 ‘2025 슈퍼스타 종로’ 행사에서 지역 복지기여 부문 표창을 수상했다. 이번 행사는 종로구가 주최하고 종로노인종합복지관이 주관했으며, 정문헌 종로구청장과 라도균 종로구의회 의장을 비롯해 지역주민 약 500명이 참석했다. 행사에서는 복지기여자 표창과 세대공감 공연, 특별공연 등이 함께 진행됐다.

㈜한화는 종로구 어르신들의 복지 향상을 위해 다양한 후원과 봉사활동을 이어왔다. 한화건설과 한화글로벌 임직원들은 지난 9월 23일 종로구 내 경로당을 방문해 ‘추석맞이 선물세트 전달’ 봉사활동을 진행했으며, 이달 29일에는 종로노인종합복지관에 화재안전키트를 기부했다.

㈜한화는 그룹의 사회공헌 철학인 ‘함께 멀리’ 정신 아래 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천에도 적극 나서고 있다. 지난 8월에는 취약계층 어르신들을 위한 여름 제철음식 나눔 봉사활동을 펼쳤고, ‘포레나 도서관 조성사업’, ‘자립준비청년 지원사업’ 등 다양한 지역사회 상생 프로그램을 지속 추진 중이다.

㈜한화 관계자는 “지역사회와 함께 성장하고, 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움을 주기 위한 노력을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.