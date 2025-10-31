우수한 주거 환경과 상징성에 한 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 거듭

북오산의 핵심지 ‘내삼미2구역’에 2,792가구 규모 자이 미니신도시 조성 예정

부동산 시장 내 한 지역에 동일한 브랜드 아파트 단지가 연이어 들어서는 단일 브랜드 타운의 강세가 지속되고 있다. 단일 브랜드 타운은 분양시장에서는 높은 청약 경쟁률을, 매매시장에서는 꾸준한 상승세를 이어오며 부동산 시장의 블루칩으로 불린다. 단일 브랜드 타운은 일반적으로 수천가구 이상의 대규모로 조성되는 만큼 쾌적한 환경과 우수한 단지 내 커뮤니티는 물론 교육, 상업 시설 등 주거에 필요한 편의시설도 자연스럽게 형성돼 수요자들의 선호도가 높다.

특히 통일된 디자인을 갖춘 단일 브랜드 단지는 높은 가시성과 상징성을 바탕으로 이들 단지는 한 지역을 대표하는 랜드마크 아파트로 거듭, 지역의 시세를 이끄는 대장 아파트로 자리잡는 경우도 흔하다. 대표적인 단일 브랜드 단지로는 서울 종로구에 위치한 경희궁 자이, 인천 연수구의 송도 더샵 퍼스트파크, 수원 아이파크 시티 등이 있다.

이 같은 특성을 바탕으로 올해 분양시장에서도 단일 브랜드 시리즈 단지들의 강세가 두드러졌다. 지난 9월 강원도 춘천시에서 공급된 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’ 122가구 모집에는 3,337명의 청약자가 몰리며 평균 27 대 1의 높은 경쟁률로 청약을 마감했다. 지난 4월 인천광역시 미추홀구에서 공급된 ‘시티오씨엘 7단지’ 988가구 모집에는 3,867건의 청약이 접수되며, 완판에 성공했다.

매매시장에서도 상승 흐름이 이어지고 있다. 국토교통부 실거래가에 따르면 경기도 성남시에 위치한 ‘e편한세상 금빛 그랑메종 1단지’ 전용 59㎡는 지난 10월 10억 7,000만원에 거래되며, 신고가를 경신했다. 올해 1월 매매가격인 9억원 대비 18% 상승한 것이다. 인천시 서구에 위치한 검암역 로얄파크씨티 푸르지오 2단지 전용 84㎡ 또한 지난 9월 7억 3,000만원에 거래되며 신고가를 기록했다.

업계 관계자는 “단일 브랜드 타운의 경우 새롭게 조성되는 대단지의 뛰어난 커뮤니티와 쾌적성, 인근으로 조성되는 주거 인프라로 편리한 생활 환경을 갖춰 수요자들의 선호도가 높다”며 “특히 압도적인 규모의 외관이 주는 가시성에 인근 지역민들 사이에서는 선망의 대상이 되며, 한 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 자리잡는 경우가 많다”고 말했다.

이런 가운데, GS건설이 경기도 오산시 내삼미2구역 지구단위계획구역 A1 블럭(내삼미동 일원) 공동주택개발사업을 통해 ‘북오산자이 리버블시티’를 11월 선보일 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29 층, 10개 동, 전용면적 59~127㎡ 총 1,275 가구의 대규모 단지로 조성된다.

A1블럭에 들어서는 북오산자이 리버블시티의 분양 이후 바로 옆 A2블럭에 GS건설이 공급 계획에 있는 공동주택 1,517가구와 함께 총 2,792가구의 국내 대표 주거 브랜드 자이 미니신도시로 탄생할 예정으로 오산시를 대표하는 랜드마크 주거단지로 거듭날 전망이다.

단지가 조성되는 대규모 도시개발 사업지인 내삼미2구역은 동탄신도시, 세교지구와 동시에 인접해있으며, 오산과 수도권 주요 지역을 연결하는 북오산IC와 가장 가까워 오산시 내 부촌으로 꼽히는 북오산에서도 가장 선호도가 높은 입지로 주목받는 곳이다.

단지는 차량 이동시 동탄신도시 진입까지 약 5분 정도 거리로 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등 편의시설과 다양한 학원들이 밀집되어 있는 동탄학원가를 손쉽게 이용할 수 있다. 이마트 오산점, 롯데마트 오산점, CGV 오산중앙점을 비롯한 오산시 내 인프라도 가깝게 방문 가능하다. 내삼미2구역 내 학교, 공원, 복합시설 등 주거에 필요한 다양한 생활 인프라도 조성될 예정으로 개발이 완료되면 더욱 편리한 주거 생활이 가능할 전망이다.

더불어 단지는 수도권제2순환고속도로 북오산IC를 통해 서울, 수원, 용인 등 수도권 주요 지역으로 신속하게 이동할 수 있으며, 경부고속도로 진입도 쉽다. 수도권 지하철 1호선 오산대역도 가깝게 이용 가능하다. 여기에 수인분당선 오산대역 연장(계획), 동탄도시철도(트램, 계획) 등 다수의 철도 노선도 신설 예정이며, 수도권광역급행철도 GTX-C 노선 오산 연장 계획도 추진 중에 있다.

교육환경도 뛰어나다. 단지 내부에 어린이집이 조성되며, 바로 앞으로는 초등학교의 신설이 계획된 초품아 단지다. 단지 우측으로 산책로가 조성된 필봉산이 인접해있으며, 오산천도 가깝게 위치한다. 내삼미2구역 내 대형 공원도 추가로 조성돼 자녀와 함께 여가를 즐기기 좋으며, 오산을 대표하는 녹지공간인 경기도립 물향기수목원과 동탄호수공원도 이용 가능하다.

북오산자이 리버블시티는 이후 공급 예정인 A2블럭과 함께 2,792가구의 국내 대표 주거 브랜드 자이 타운으로 조성되는 만큼 대단지의 이점을 살린 차별화된 상품설계를 자랑한다. 단지는 남향 위주의 배치와 판상형 위주의 설계로 채광과 통풍이 뛰어나다. 또한 넓은 동간 거리를 확보해 주민들의 사생활 보호와 일조량, 조망권을 극대화했으며, 가구 당 1.5대의 넉넉한 주차공간도 갖췄다. 주택형별로 드레스룸, 팬트리, 알파룸, 베타룸 등 수납공간을 마련해 공간효율성도 높였다.

자이만의 특화 커뮤니티인 ‘클럽 자이안’도 건립된다. 클럽 자이안에는 GDR이 적용된 골프연습장과 피트니스 센터, 필라테스, GX룸 등 다양한 운동시설과 사우나, 작은 도서관, 독서실, 게스트하우스 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 편의시설이 들어선다. 카페테리아와 라운지를 갖춘 티하우스와 특화조경을 갖춘 대규모 단지 내 공원도 마련된다.