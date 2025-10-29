10월 FOMC서 양적긴축 종료 가능성 연준, 금리 0.25%포인트 인하 유력

[헤럴드경제=김영철 기자] 오는 30일(현지시간) 예정된 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 통화정책 결정에선 금리 인하뿐만 아니라 보유 채권을 매각하는 이른바 대차대조표 축소(양적긴축, QT) 종료 발표에도 관심이 쏠린다.

제롬 파월 연준 의장이 지난 14일 연준의 양적긴축(QT) 종료를 언급한 뒤 시장에서는 이달 FOMC 회의에서 금리 인하는 물론 양적긴축 종료를 발표할 가능성도 주시하고 있다.

28일 미 월스트리트저널(WSJ)은 “불과 2주 전까지만 해도 연준은 긴축에 대해 연말 결정을 목표로 하는 듯 보였다”면서도 “그러나 이후 초단기자금시장에 예상보다 강한 긴축 압력이 나타나면서 축소 중단 시점을 앞당겨야 한다는 분석이 나오고 있다”고 짚었다.

미국 경제·금융시장 분석전문기관인 라이트슨 ICAP의 이코노미스트 루 크랜달은 “지금의 시장 신호는 연준이 목표로 한 ‘적정 준비금 수준’에 근접하고 있음을 보여준다”며 “조종석에서 경고등이 켜진 상황”이라고 말했다.

RBC 캐피탈의 금리 전략가인 블레이크 그윈는 “개인적 판단으로는 양적긴축은 6개월 전에 이미 멈췄어야 했다”며 “얻는 이익은 거의 없고, 오히려 초단기시장 불안이라는 위험만 커진다”고 지적했다.

양적긴축은 중앙은행이 보유 중인 채권을 만기 전 매각하거나 만기 도래 시 재투자하지 않는 것으로 시중 유동성을 흡수하는 조치다. 기준금리 인상과 함께 대표적인 긴축적 통화정책으로 꼽힌다. 중앙은행이 채권을 사들이면서 시중에 통화를 공급하는 양적완화(QE)와는 반대 개념이다.

앞서 파월 의장은 지난 14일 전미기업경제학회(NABE) 콘퍼런스에서 “충분한 준비금 조건과 일치한다고 판단하는 수준보다 다소 높은 수준에 준비금이 도달했을 때 대차대조표 축소를 중단하겠다고 오래전부터 계획을 밝혀왔다”고 말했다.

이어 “우리는 앞으로 몇 달 안에 그 시점에 접근할 수 있을 것”이라며 “이 결정을 알리기 위해 광범위한 지표를 면밀히 모니터링하고 있다”고 밝혔다.

연준이 양적완화를 끝내는 것은 금융 시장에는 상당한 파급효과가 있다. 금융 여건이 팍팍할 때 연준은 행들이 풍부한 유동성을 바탕으로 경제에 돈을 공급할 수 있도록 하기 위해 풍부한 지급준비금을 목표로 한다. 하지만 금융 여건이 바뀌면 연준은 지나치게 많은 돈이 금융시스템으로 흘러드는 것을 막기 위해 충분한 지급준비금을 목표로 한다.

즉, 풍부한 지급준비금은 양적완화(QE)를 통해 필요한 수준보다 훨씬 많은 돈을 금융시스템에 뿌리는 상태를 말하며, 충분한 준비금은 금융시스템이 안정돼 정책을 효율적으로 수행하기 위해 필요한 최소 수준만큼의 돈만 경제에 공급하는 상태인 것이다.

지난 2022년 6월부터 시작된 연준의 양적긴축이 종료된다는 것은 연준이 더 이상 긴축을 통해 경제를 옥죄지 않겠단 신호로 해석된다. 당시 연준은 약 9조달러에 달했던 중앙은행 보유 자산 규모는 6조6000억달러 수준으로 줄었다.

한편 시장에서는 10월 FOMC 회의에서 0.25%포인트 금리 인하를 단행해 3.75~4.00% 범위로 조정할 것을 보고 있다. 이번 FOMC 회의를 기점으로 연준의 통화정책 기조도 비둘기파(통화완화)로 확연하게 돌아설 것이란 관측이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 선물시장 관계자의 97.3%가 연준이 정책금리를 3.75~4.0%로 0.25%포인트 인하할 것으로 전망하고 있다.

관세발 인플레이션 압력이 예상보다 덜하다는 점도 인하 가능성에 힘을 실었다.

미 노동부에 따르면 9월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.0% 상승했다. 변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.0% 올라 8월(3.1%)보다 상승률이 둔화했다. 전월 대비로는 0.2% 상승했다. 대표지수와 근원지수의 전년 동월 대비 상승률과 전월 대비 상승률 모두 전망치를 각각 0.1%포인트 밑돌았다.