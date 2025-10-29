노후화된 공동주택, 전기차 충전시설 등 대상 8개 민·관 합동 조사반 참여, 설비 운영 상태·안전관리 기록 확인

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부는 전국 약 600개소 사업장을 대상으로 전기안전관리 실태조사를 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 조사는 현장의 안전관리 실태를 면밀히 검사하고 제도적 미비점을 보완하기 위한 취지로 추진된다.

특히, 겨울철을 앞두고 발생이 잦은 전기화재와 감전사고를 예방하고, 국민 생활과 직결되는 전기 안전수준을 한층 강화하는 데 목적을 두고 있다.

실태조사는 11월 3일부터 12월 19일까지 약 7주간 진행되며, 조사 대상은 노후된 공동주택, 전기차 충전시설 등 자가용 및 사업용 전기설비 중 안전관리의 중요도가 높은 곳을 중심으로 약 600개소 사업장이 선정된다.

실태조사는 기후부, 지방자치단체, 한국전기안전공사, 한국전기기술인협회, 민간 전문가 등으로 구성된 8개 민·관 합동 조사반이 참여해 실시한다.

현장에서는 서류 검사뿐만 아니라, 설비 운영 상태, 안전관리 기록, 검사 주기 준수 여부 등 실질적 관리 실태를 세밀하게 확인한다.

실태조사 결과, 법령 위반이나 중대한 부실이 발견될 경우에는 현지 시정명령, 과태료 부과, 형사고발 등 법적 조치가 병행된다.

기후부는 이를 통해 잠재적 화재위험 요소를 조기에 발견하고, 대형화재로 이어질 수 있는 사고를 선제적으로 차단한다는 방침이다.

박덕열 기후부 수소열산업정책관은 “전기설비의 안전관리는 단순한 관리업무가 아니라 국민의 생명과 직결되는 사회 기본안전망의 핵심 요소”라며 “이번 실태조사를 계기로 현장의 관리체계를 촘촘히 검사하고, 예방 중심의 안전관리 문화가 일상속에 정착될 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.