국산 농축수산물 소비 확대에 기여

[헤럴드경제=정석준 기자] 현대그린푸드는 단체급식업계 최초로 식품산업 발전 분야 대통령 표창을 받았다고 29일 밝혔다.

현대백화점그룹 계열 종합식품기업인 현대그린푸드는 농림축산식품부가 주관하는 ‘식품외식산업 발전 유공 정부포상’에서 식품산업 발전 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상했다.

식품외식산업 발전 유공 포상은 국가 경제 발전과 농수산물 생산자 소득 증대 등에 기여한 개인 및 단체를 선정해 수여하는 정부 포상 제도다.

회사 관계자는 “케어푸드 관련 연구 활동을 통해 국내 식품산업 발전에 기여한 점과 단체급식, 식자재 유통 등 사업 영역 전반에 걸쳐 우수한 국산 농수산물을 적극 사용해 소비 확대에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다”고 설명했다.

현대그린푸드는 지난 2020년 국내 최초로 케어푸드 전문 브랜드 ‘그리팅’(GREATING)을 론칭하고 만성질환자 전문 식품인 메디푸드(질환 맞춤 식단) 분야에서 시장을 선도하고 있다.

아울러 하루 평균 75만식의 식사를 위해 450여개 협력사가 생산하는 국내산 농축수산물을 사용하고 있다.