APEC 부대행사로, 16개국 장애청소년 92명 참가 AI 활용 등 4개 종목서 디지털 역량 겨뤄 ‘디지털 포용과 고용’ 주제로 토론회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부와 글로벌장애청소년IT챌린지 조직위원회는 29일부터 31일까지 울산시 동구 호텔현대 바이 라한 울산에서 2025 글로벌장애청소년IT챌린지(Global IT Challenge for Youth with Disabilities, 글로벌IT챌린지) 본선전을 개최한다고 밝혔다.

올해로 14회째를 맞은 글로벌IT챌린지는 전 세계 장애청소년이 정보통신기술(ICT) 역량을 키워 진학과 취업 등 사회진출의 기반을 마련하기 위한 유일한 국제 IT 대회이다.

2011년부터 복지부와 ㈜LG, LG전자, (사)한국장애인재활협회가 매년 각국을 순회하며 개최하고 있고, 현재까지 40개국 4500여 명의 장애청소년과 인솔자가 참여했다.

이번 대회는 ‘APEC 2025 정상회의 주간 부대행사’로 선정된 11개 프로그램 중 유일한 장애인 관련 행사로 진행된다.

올해 대회는 ‘모두를 위한 IT(IT for All)’를 주제로, 국제예선전을 통과한 16개국 92명의 장애청소년(지체·시각·청각·발달장애)이 참가한다.

개막식은 지난 대회 우승자이자 청각장애를 가지고 있는 빈티 모흐도 안와르(BINTI MOHD ANWAR, 말레이시아)의 사회로 29일에 열린다.

본선전은 국가별 4명의 장애청소년과 2명 이상의 인솔자(공무원, 교사, 장애인단체 관계자 등)를 원칙으로 하고, 개최국 또는 국가 지원이 있는 경우 추가로 참가할 수 있다.

참가자들은 ▷AI 기반 정보검색과 문서 작업 및 발표능력을 다루는 eCombination 챌린지 ▷코딩을 활용한 자율주행차 프로그래밍 능력을 평가하는 ‘eCreative_SmartCar 챌린지’ ▷적정기술 아이디어와 IT 활용능력을 다루는 ‘eCreative_IoT 챌린지’ ▷비디오 제작과 편집 등 창의적 영상 제작 능력을 평가하는 ‘eContent 챌린지’ 등 4개 종목에서 경쟁한다.

시범종목으로는 AI를 활용해 제작한 반응형 게임 체험이 채택됐다. 시상식은 31일에 진행된다.

한편 대회 기간에는 정부, 국제기구(APEC, UNESCAP), 기업, 아태지역 장애인단체 관계자 등이 참석하는 ‘혁신과 통합 포럼(Innovation and Inclusion, InI Forum)’ 및 ‘아시아태평양장애포럼(APDF) 콘퍼런스’도 열린다.

참가자들은 ‘디지털 포용과 고용’을 주제로 전 세계 장애청소년의 디지털 활용 능력 향상과 양질의 일자리 창출 등을 위한 발전과제 등을 논의할 예정이다.

은성호 복지부 인구사회서비스정책실장은 “APEC 부대행사로 열리는 이번 대회를 통해 한국의 포용적 디지털 정책과 국제적 리더십을 보여주는 계기가 될 것”이라며 “장애청소년들이 디지털 활용 역량을 갖추고 디지털에 기반한 양질의 일자리에 접근할 수 있도록 적극 지원하고, 디지털 시대의 향유자이자 생산자로서 성장할 수 있는 환경을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.

김인규 조직위원장은 “글로벌IT챌린지는 단순한 IT 대회를 넘어 장애청소년이 미래 사회의 주체로 성장할 수 있는 발판”이라며 “이번 대회가 선의의 IT 경쟁을 펼치면서도, 서로 다른 문화에 대한 이해와 글로벌 네트워크를 형성하는 기회가 되길 바란다”라고 말했다.