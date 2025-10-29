경주서 ‘더후 아트 헤리티지 라운지’ 열어

[헤럴드경제=강승연 기자] LG생활건강이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주에서 럭셔리 화장품 브랜드 ‘더후’를 체험하는 ‘더후 아트 헤리티지 라운지’ 프로그램을 선보인다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 APEC 최고경영자(CEO) 서밋에 참가한 글로벌 CEO들의 배우자를 비롯한 VIP를 대상으로 열리며, 28일부터 오는 31일까지 경주 보문단지 내 황룡원에서 진행된다. 이번 CEO 서밋에는 엔비디아 젠슨 황 CEO, 씨티그룹 제인 프레이저 CEO, 방탄소년단(BTS) 리더 RM 등 세계 각국 CEO들과 임직원, 유명인 등 1700여명이 참석했다.

더후는 신라 시대 극진한 예우로 국빈을 맞이하던 공간인 ‘동궁과 월지’를 모티브로 이번 행사를 준비했다. 특히 더후 브랜드의 철학인 한국 궁중 문화에 대한 경의를 담아, 궁중 예술의 아름다움과 더후의 헤리티지 제품을 함께 체험할 수 있도록 구성했다.

우선 VIP들이 더후 최고급 시그니처 크림 ‘환유고’와 다양한 환유 제품을 접할 수 있는 체험 프로그램을 마련했다. 참가자들은 화장품을 발라보고, 환유고의 주 원료인 산삼의 향을 맡을 수 있다. 그 과정에서 스킨 롱제비티(Skin Longevity·피부 장수) 연구에 기반한 환유 라인의 차별화된 가치를 느낄 수 있다.

행사장에서는 서울특별시 무형유산 제1호 칠장 수곡(守谷) 손대현 장인이 직접 우리 궁중 예술을 대표하는 옷칠 공예 시연을 선보인다. 장인의 정성스러운 손길로 완성되는 나전칠기의 아름다움을 바로 앞에서 느껴볼 수 있도록 했다. VIP들이 전통 자개 장식을 스스로 붙여보고 전통 노리개를 만들 수 있는 체험도 준비했다.

신라 유물인 14면 주사위 ‘주령구’를 굴려볼 수 있는 선물 이벤트에서는 방문객의 복을 기원하는 더후 포춘 카드와 ‘환유 3종 기프트 키트’, ‘공진향 미 럭셔리 립스틱’ 등 사은품을 지급한다. 주령구 이벤트 이후에는 궁중 다과와 환유 제품의 주 성분인 인삼, 오미자 등이 담긴 차를 제공한다.

행사 전날인 27일에는 미국 유명 패션 디자이너이자 사교계 명사인 니키 힐튼이 더후의 글로벌 앰배서더로서 경주를 방문해 VIP 프로그램을 미리 체험했다. 그는 더후의 스킨 롱제비티 연구 철학을 현장에서 경험하고 “진정한 럭셔리 K-뷰티 열풍은 이제부터 시작”이라는 찬사를 보냈다.

LG생활건강 더후 마케팅 관계자는 “한국 궁중 문화의 헤리티지를 바탕으로 완성한 더후 환유고 제품과 궁중 예술의 정수를 체험할 수 있는 다채로운 즐길 거리로 방문객들이 더후 브랜드 경험을 오감으로 확장할 수 있는 프로그램을 기획했다”며 “행사장을 찾은 VIP를 비롯한 글로벌 고객들에게 시대를 관통하는 더후 만의 헤리티지와 차별적 고객가치가 풍성하게 전달되기를 바란다”고 말했다.