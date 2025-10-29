지역 특산물 활용한 유아 맞춤 교육콘텐츠, 전국적 인정·현장 활용도 높아

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군 어린이 사회복지급식관리지원센터(센터장 서경희)가 농림축산식품부가 후원하고 (사)한국식생활교육학회가 주최한 ‘제14차 식생활교육매체 경진대회’에서 은상을 수상했다.

29일 군에 따르면 이번 대회는 국민의 건강한 식생활 실천을 위해 전국 각지의 교육기관이 개발한 우수 교육매체를 공유하는 자리로, 의성군 센터는 지역 특산물인 의성 육쪽마늘을 주제로 한 유아 식생활교육 콘텐츠 ‘육쪽마늘 쪽쪽쪽’을 출품해 높은 평가를 받았다.

‘육쪽마늘 쪽쪽쪽’은 동화책과 교구로 구성된 교육매체로, 동화책은 맛을 잃은 마을을 구하는 육쪽마늘 형제의 이야기를 통해 마늘의 영양적 가치와 올바른 식습관의 중요성을 아이들의 눈높이에 맞춰 전달한다.

교구는 마늘농장 체험, 스토리텔링, 컬링 게임 등 놀이 중심 활동으로 구성돼 유아들이 식재료에 친숙하게 접근할 수 있도록 설계됐다.

특히 이번 교육매체는 의성 농산물의 가치와 지역 정체성을 반영한 로컬푸드 기반 교육자료로, 현장에서 즉시 활용 가능한 표준화된 커리큘럼이라는 점에서 우수성을 인정받았다.

유치원, 어린이집, 지역아동센터는 물론 늘봄학교와 돌봄 프로그램 등 다양한 교육현장에서 활용 가능하다는 평가다.

한편, ‘육쪽마늘 쪽쪽쪽’은 지난 9월 열린 제8회 의성 슈퍼푸드 마늘축제 기간 중 ‘육쪽마늘 형제 이야기’ 체험부스를 운영해 큰 호응을 얻으며, 콘텐츠의 현장 적용 가능성을 입증했다.

김주수 의성군수는 “지역의 대표 특산물인 육쪽마늘을 주제로 한 교육자료가 전국적으로 인정받아 매우 뜻깊다”며, “앞으로도 아이들이 직접 보고 듣고 체험하며 배우는 즐거운 식생활교육 콘텐츠를 지속적으로 개발·보급해 건강한 식습관 형성에 기여하겠다”고 말했다.