해벅AI CEO 한화시스템·한화오션 역량 확인

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화시스템, 한화오션은 미국 자율운항 선박 개발 스타트업인 해벅AI와 해양무인체계의 자율운항 및 원격 운용 기술에 대한 전략적 협력을 앞두고, 양사 기술력을 확인하는 자리를 가졌다고 29일 밝혔다.

28일 폴 르윈 해벅AI 대표이사(CEO) 및 연구진들은 한화오션 거제사업장에 방문해 한화의 함정 건조 및 해양시스템 역량을 확인했다. 이어 하와이 앞 바다에 대기 중인 해벅AI의 무인수상정(USV)을 한국 거제에서 원격 통제하는 기술 시연을 성공적으로 선보였다.

한화시스템과 한화오션은 지난해 필리조선소 인수를 통해 미국 진출의 포문을 연 바 있다. 향후에는 한화오션의 함정 건조 역량과 한화시스템의 시스템 통합 역량, 해벅AI의 수준급 자율운항 소프트웨어를 결합할 계획이다. 또 방산 및 민수 영역에서 모두 적용할 수 있는 자율운항 솔루션을 제공하고, 유지비 절감 등 운용 효율성까지 향상할 계획이다.

유문기 한화시스템 해양사업부장은 “한화시스템은 함정전투체계, 해양 플랫폼 통합 역량, 그룹 내 계열사 시너지 등을 바탕으로 해벅AI와 함께 미국을 포함한 글로벌 해양무인체계 시장 진입 가시화를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

폴 르윈 CEO는 “한화그룹의 해양시스템 전문성 및 함정건조 역량과 해벅AI의 자율운항 역량을 결합함으로써, 기존 선박의 활용 가치를 확대하는 동시에 신규 무인체계가 신속히 배치될 수 있을 것”이라고 말했다.