- 유득원 행정부시장‘도시리더십과 경제발전’ 포럼 참석

- 브리즈번 시장과도 면담, 국제도시 네트워크 협력 강화

유득원 대전시 행정부시장(우)이 28일 호주 브리즈번 애드리안 슈리너(Adrian Schrinner) 시장과 면담을 하고 있다.
유득원 대전시 행정부시장(우)이 28일 호주 브리즈번 애드리안 슈리너(Adrian Schrinner) 시장과 면담을 하고 있다.

[헤럴드경제= 이권형기자] 유득원 대전시 행정부시장은 지난 27일~29일까지 아랍에미리트 두바이에서 열리는 제15회 아시아태평양도시정상회의(Asia Pacific Cities Summit, APCS)에 참석했다.

이번 회의는 “협력하라, 영감을 불어넣어라, 변화하라(Collaborate, Inspire, Transform)”를 주제로 전 세계 150여 개 도시 리더들이 모여 도시리더십, 경제발전, 기후변화 대응, 디지털 전환 등 도시의 지속가능한 미래를 논의하는 자리다.

유득원 부시장은 28일 ‘시장포럼’ 세션에 참석해 ‘도시리더십과 경제발전’을 주제로 각국 도시 대표들과 자유토론 형식으로 대전의 혁신 전략을 공유했다.

이어 유 부시장은 대전의 비전인 ‘사람과 문화, 과학과 경제를 하나로 잇는 도시(One-Link City)를 소개하고, 이를 실현하기 위한 5대 도시 전략을 발표했다.

대전시의 5대 도시전략은 ▷미래산업 혁신도시(우주항공, 반도체, 바이오 등 6대 첨단산업 육성) ▷초연결 교통도시(UAM‧스마트 모빌리티 기반 교통혁신) ▷환경복지도시(AI‧빅데이터 기반 에너지 효율화 및 청정도시 구축) ▷창의도시(과학과 문화가 융합된 다양성 중심 생태계 조성) ▷균형발전도시(신‧원도심 연계 및 도시재생을 통한 지역상생) 등이다.

유득원 부시장은 “대전은 기술혁신과 사람 중심의 도시정책을 결합한 포용적 도시리더십을 지향한다”라며 “도시 간 협력과 연대가 지속가능한 미래의 핵심”이라고 말했다.

이어, 유 부시장은 호주 브리즈번의 애드리안 슈리너(Adrian Schrinner) 시장과 자매도시 협력 면담을 진행했다. 두 도시는 지난 2002년 자매결연을 체결한 이후 20여 년간 교류를 이어왔고, 이번 면담을 통해 과학‧산업‧문화 분야 교류 확대 방안을 논의했다.

28일에는 오전에는 두바이 전시센터에서 열린 시장단 오찬 및 네트워킹 행사에도 참석해 중동 지역 도시들과 기술‧에너지‧스마트시티 분야 협력 가능성을 모색했다.


kwonhl@heraldcorp.com