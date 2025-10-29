중랑구 면목동 1075번지 일원…28층 6개 동 규모 특별건축구역…연말 복합사업계획 승인, 27년 착공 추진

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 중랑구 용마터널 인근에 분양과 임대를 혼합한 공공주택 551호가 들어설 전망이다.

29일 서울시는 전날 열린 제4차 공공주택통합심의위원회에서 중랑구 면목동 1075번지 일원의 서울 용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업계획(안)을 조건부가결 처리했다고 밝혔다.

서울시는 특별건축구역 지정을 통해 이 지역을 대지면적 1만8904㎡에 지하 6층~최고 28층, 6개동 규모로 개발한다. 이를 통해 주거환경 개선, 용마산로변 연도형 상가 계획 및 보행연계, 녹지·도로와 연계한 커뮤니티시설 배치로 생활가로 활성화를 유도한다는 계획이다.

서울시 관계자는 “들어선 주택은 동별로 다양한 평면과 평형(전용 36㎡, 49㎡, 59㎡, 84㎡)으로 구성했으며 임대와 분양을 혼합해 완전한 소셜믹스를 통한 사회통합을 도모할 것”이라고 설명했다. 다만 사업계획(안)은 향후 주택사업계획승인 등을 통해 변경될 수 있다.

해당 주택은 주민 요구를 반영해 피트니스 센터, 팝업스토어, 작은도서관, 게스트하우스, 다함께돌봄센터 등 각종 커뮤니티 시설을 설치한다.

서울시는 공공주택통합심의 결과를 검토·반영해 올해 말 복합사업계획 승인 후 2027년 착공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.

최진석 서울시 주택실장은 “이번 심의로 서울 용마터널 인근 도심 공공주택 복합사업계획이 본격적인 개발 궤도에 올랐다”며 “노후화된 저층 주거지의 개발밀도를 확보하고 주변 지역과 어우러질 수 있는 개발과 도심지 활성화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.