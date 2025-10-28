베트남 내 직업교육·유아교육 분야 협력 확대 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교(총장 최재혁)는 27일 본관 회의실에서 베트남 New World 그룹과 유학생 유치 및 교육 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식에는 최재혁 총장과 LE XUAN HAU 회장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 베트남 내 New World 그룹 소속 한국어 교육생들을 대상으로 경북전문대학교의 외국인 전담학과인 글로벌엔지니어링과, 유아교육과, 항공서비스경영과, 뷰티케어과, 호텔외식과 등에 대한 홍보와 학생 모집을 공동 추진하기로 했다.

LE XUAN HAU 회장은 한류 열풍으로 인기가 높은 항공서비스경영과, 호텔외식과, 뷰티케어과의 실습실을 둘러보며 우수한 교육 기자재에 깊은 관심을 보였다.

또한 유아교육과 교수진과의 면담을 통해 “한국의 유아교육 체계를 그룹이 운영하는 국제유치원에 도입하고 싶다”고 밝혀 향후 교육 프로그램 교류에 대한 기대를 높였다.

LE XUAN HAU 회장은 “베트남 학생들이 한국의 선진 직업교육을 경험할 수 있도록 경북전문대학교와의 협력을 강화하겠다”며 “유학생 관리와 교육 품질 제고를 위한 다양한 지원을 추진하겠다”고 말했다.

최재혁 총장은 “이번 협약을 통해 베트남 학생들에게 우리 대학의 수준 높은 직업교육을 알릴 수 있어 뜻깊다”며 “유학생들이 안정적으로 학업에 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

한편, New World 그룹은 베트남 전역에서 15개의 언어교육원을 운영하며 한국·일본 등 해외 유학 희망자들에게 언어교육을 제공하고 있다.

또한 그룹 내 고등학교 2곳과 유치원 등을 운영하며 교육사업을 확대하고 있다.