[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 10월 28일 오후 3시 30분 마포중앙도서관 세미나실에서 ‘민관 협력으로 그리는 지역 돌봄의 미래’를 주제로 ‘민관 협력 통합돌봄 복지포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 오는 2026년 3월 27일부터 시행되는 돌봄통합지원법(약칭)을 앞두고 돌봄통합의 개념과 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

민관 사회복지종사자 및 지역주민 등 120여 명이 참석한 가운데 포럼은 성공회대학교 사회적기업연구센터 김연아 교수의 기조연설로 시작해, 성산종합사회복지관 심정원 관장이 좌장을 맡아 진행됐다.

돌봄통합지원법(약칭)은 노쇠, 장애, 질병, 사고 등으로 일상생활에 어려움을 겪는 사람이 지역사회에서 통합적인 돌봄 서비스를 받아 건강한 생활을 유지할 수 있도록 지원하는 법으로, 의료·요양·돌봄·주거 등 5대 분야 서비스를 통합 연계하는 것이 핵심이다.

패널 토론에는 ▲우리동네 30분의원 정해진 원장(재택의료) ▲마포돌봄사회적협동조합 고은주 이사장(지역돌봄) ▲마포장애인종합복지관 김은선 관장(장애인돌봄) ▲마포동부재가노인복지기관 이은정 관장(노인돌봄) 등이 참여해 다양한 현장의 경험을 나누고, 마포형 통합돌봄 구현을 위한 방향을 제시했다.

박강수 마포구청장은 “내년 3월 본격 시행을 앞둔 돌봄통합지원법에 발맞춰 마포구도 통합돌봄체계 구축을 위한 준비에 박차를 가하고 있다”며 “오늘 포럼이 민과 관이 함께 지혜를 모아 마포형 돌봄의 새로운 모델을 만들어가길 기대한다”고 말했다.