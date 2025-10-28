최민희 국회 과방위원장 주최로 28일 개최 노영민 前비서실장·이연희 與의원 등 참석 “기업·연구자 도전하고 실행하는 출발점 돼야”

[헤럴드경제=양근혁 기자] ‘K-바이오 혁신, 죽음의 골짜기를 넘어 미래로’ 세미나가 28일 서울 여의도 국회에서 열렸다.

이날 오후 국회 의원회관에서 열린 세미나는 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장이 주최하고, 한국해외기술교류협회·카이저바이오·바이오조사이언시스가 공동주관했다. 세미나 좌장은 차상훈 전 오송첨단의료산업진흥재단 이사장이 맡았고, 이상래 카이저 대표·조승연 바이오조사이언시스 대표·우베 막스 베를린 공대 명예교수가 각각 발제자로 나섰다. 발제에 이어 진행된 토론에는 김수동 아주대 교수, 전상용 KAIST 명예교수, 조영재 분당서울대병원 교수가 패널로 참여했다.

행사에는 최 위원장과 노영민 전 대통령비서실장, 이연희 더불어민주당 의원 등이 참석했다. 송재봉·이강일·이광희·임호선 민주당 의원과 최수진 국민의힘 의원은 영상과 서면으로 축사를 보냈다.

최 위원장은 환영사를 통해 “바이오는 국가경쟁력과 기술주권을 지탱하는 핵심 축으로, 우리나라는 세계 5대 바이오 강국으로 도약을 목표로 하고 있다”며 “오늘 세미나는 단순한 행사나 구호가 아니라 현장에서 땀을 흘리는 기업과 연구자들이 실제로 도전하고 실행하는 출발점이 돼야 한다”고 강조했다. 아울러 “정부와 기업, 학계가 하나로 협력한다면 대한민국은 충분히 바이오 초강국으로 설 수 있다”고 말했다.

첫 번째 발제자로 나선 이상래 대표는 신약 개발과 인허가, 상용화 과정의 핵심인 CMC(Chemistry, Manufacturing, Controls)를 중국에 의존하는 것에 대한 우려를 나타냈다. 이 대표는 “CMC를 외국에 의존하다 보니 핵심 데이터에 대한 신뢰성을 확 보할 수 없고, 유연한 대처가 어려워 외화 유출도 심각한 상황에 처했다”며 “이 분야 대표 중국기업인 우시사가 10년 만에 10조원 규모로 성장해 우리나라까지 진출하게 됐다”고 지적했다.

조승연 대표는 대한민국 바이오 산업이 구조적 한계에 머물고 있다는 점을 지적했다. 조 대표는 “우리나라는 임상시험의 인프라가 세계적이지만 중소기업의 자금 조달이나 국제 임상 진입 지원은 전혀 없다”며 “중국이나 영국, EU처럼 중소기업 전용 펀드와 규제 가이드 라인 지원 체계를 운영해야 한다”고 제안했다. 세부 실행 방안으로는 국내 파이프라인 집중 지원, 해외기술 도입·라이센스 인수 등 이른바 ‘투패스 전략’을 꼽으면서 “미국 메릴랜드와 보스턴에 거점을 둔 해외기술 발굴 전담팀을 만들고 라이센스 전용 펀드와 빠른 실사 시스템을 도입해야 한다”고 강조했다.

우베 막스 교수는 “고급 인체 온 칩 기술과 인공지능(AI) 지원 디지털 트윈이 국가 차원의 생명공학 산업에 변화를 가져올 수 있다”고 전망했다. AI 지원 디지털 트윈이란 현실 세계의 사람이나 프 로세스를 가상공간에 똑같이 구현하고 여기에 인공지능을 결합한 개념이다.