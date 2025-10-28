[헤럴드경제=윤호 기자]이명현 순직해병 특별검사팀이 오동운 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장의 피의자 소환 일정을 공개한 것과 관련해 공수처가 유감을 표했다.

공수처는 관계자는 28일 “특검 특성상 수사 기간이 정해져 있고, 구성원 인력도 제한돼 어려움이 있는 것은 안다”면서도 “특검의 수사를 평가하기는 어렵지만 아쉬운 점이 분명히 있다”고 밝혔다.

이어 “관련 인물들에 대한 출석 일정이 확정되지 않았음에도 상황이 사전에, 또는 실시간으로 외부에 알려지는 것에 유감”이라고 덧붙였다.

해병특검은 전날 브리핑에서 “오 처장에 대한 조사가 곧 진행될 것”이라고 밝혔다. 이날 오전에는 오는 31일 9시30분 소환 방침을 발표했다.

오 처장은 지난해 7월 접수한 송창진 전 공수처 부장검사의 위증 혐의 고발 건을 1년 가까이 대검찰청에 통보하지 않은 혐의(직무유기)를 받는다. 특검팀은 오 처장이 의도적으로 수사를 지연시키기 위해 대검 통보를 미룬 것으로 의심하고 있다.

공수처 관계자는 “법적인 평가 부분이어서 공식 입장을 밝히기는 어렵다”면서도 “의혹이 제기된 행위의 시점과 당사자들의 관련성 등을 주의 깊게 봐달라”고 말했다.