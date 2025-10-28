다음달 26일부터 3일간 진행 ‘금융에 취향을 더하다’ 주제 오라클 등 글로벌 유니콘 참여

[헤럴드경제=김벼리 기자] 금융위원회는 오는 11월 26일 양재 aT센터에서 ‘코리아 핀테크 위크 2025’를 개최한다고 28일 밝혔다.

3일간 진행하는 이번 행사는 ‘핀테크×AI(인공지능), 금융에 취향을 더하다(FinTech×AI: The Personalization of Finance)’를 주제로 진행한다. 핀테크와 AI의 결합으로 발전하는 미래 금융의 트렌드를 공유하고 새로운 금융 생태계를 조망하기 위해 마련했다.

‘코리아 핀테크 위크 2025’는 개막행사와 ‘K-Fintech 30’ 선정식, 세미나, 부대·체험행사 등 다양한 프로그램으로 구성했다. 총 99개 부스와 128개 기업·단체가 참여해 역대 최대 규모라고 금융위는 강조했했다.

특히, 이번 행사에는 오라클, 데이터브릭스, 아스파이어, 트랜스퍼메이트 등 글로벌 유니콘 기업이 참가하고, 국가별 파빌리온(임시 구조물)도 조성한다. 모든 세미나는 생중계하고 영문 통역도 제공한다.

행사는 개막 퍼포먼스에 이어 이억원 금융위원장의 환영사로 시작된다. 이어 세계 핀테크 스타트업 비중 3위 국가인 이스라엘의 라파엘 하르파즈(Rafael Harpaz) 한국 대사와 싱가포르의 핀테크 육성과 국제 협력을 주도하는 GFTN(Global Finance & Technology Network)의 솝넨두 모한티(Sopnendu Mohanty) CEO 등 국내외 연사들이 축사한다.

다음으로 구글(Google)에서 주요 연사로 참여하여 글로벌 핀테크 산업의 성장 및 최근 흐름과 AI를 통한 핀테크의 발전 등의 메시지를 전달할 예정이다.

이날 오후에는 ‘K-Fintech 30’ 선정식이 열린다. 10개의 유망한 핀테크 기업을 선정해 권대영 금융위 부위원장이 선정서를 수여하는 행사다. 선정 기업은 향후 정책자금 연계, 투자 IR(기업설명회) 기회, 금융규제 샌드박스 컨설팅 우대 등 지원을 받을 수 있다.

핀테크 전시관은 ▷핀테크관 ▷금융관 ▷글로벌관 ▷협력관 등 네 곳으로 나눠 구성한다. 그중에서도 글로벌관 부스를 지난해 15곳에서 올해 31곳으로 두 배 넘게 확대했다.

우선 핀테크관에서는 자산관리부터 금융상품 추천·중개, 간편결제·송금, 금융사기방지 등 다양한 영역의 국내 대표 핀테크 기업이 혁신적인 핀테크 서비스와 기술을 선보인다. 금융관은 5대 금융지주(신한·우리·하나·KB·NH)를 비롯해, 삼성금융네트웍스(모니모), 카카오뱅크, IBK기업은행, IM금융그룹 등이 참여한다. 향후 출시할 새로운 금융 서비스를 미리 선보이며 은행·카드·보험 등 다양한 영역에서 핀테크와 AI를 활용해 만든 금융 기술 체험 기회를 제공한다.

글로벌관에는 해외 유니콘 기업이 참가해 선도적인 핀테크 기술을 선보이고, 국가별 파빌리온을 통해 해외 최신기술과 혁신 사례를 조망할 수 있게 했다. 협력관은 지방자치단체(서울핀테크랩·전북창조경제혁신센터 등)가 보육기업을 홍보하고, 금융결제원, 코스콤 등 유관기관, VC(벤처 캐피탈), 대학교, 회계·법무법인 등이 참여한다.

행사 기간 국내외 핀테크 전문가와 기관이 참여하는 세미나도 총 13개 진행된다. ▷글로벌 핀테크 트렌드 ▷AI를 활용한 핀테크 모델 ▷디지털 자산 ▷핀테크 투자 등을 주제로 한 논의가 이뤄질 예정이다. 특히, 올해는 AWS, IBM, SAS, Stripe(스트라이프), VISA, Progmat(프로그맷) 소속의 해외 연사가 참여해 글로벌 관점에서의 전문 지식을 공유한다,.

세미나 외에 다양한 행사도 진행한다. 한국산업은행의 ‘KDB NextRound’가 핀테크 기업 특화로 열리고, 핀테크-금융기관-투자사 간 교류의 장인 ‘핀테크 커넥팅데이(Connecting Day)’도 진행한다. 청소년 관람객을 위한 박람회 ‘도슨트 투어’와 금융진로 뮤지컬과 금융 보드게임 등도 준비했다. 체험존에서는 생성형 AI와 데이터 수집 기술을 활용한 인터랙티브(상호작용) 프로그램을 운영한다.