카톡 채팅탭서 챗GPT 사용 가능 AI 답변 카톡 공유·대화 중 질문 선물하기·카카오맵 등 서비스 연동

카카오가 카카오톡에서 챗GPT를 바로 사용할 수 있는 ‘챗GPT 포 카카오’를 본격 출시했다. 챗GPT가 카카오톡 안에 들어와, 5000만 이용자들은 친구와 대화하듯 일상에서 인공지능(AI)을 경험할 수 있게 됐다.

카카오는 오픈AI의 최신 기술과 자사 플랫폼 및 서비스도 결합해 편리함을 더했다. 카카오는 공공 서비스 등 외부 서비스와도 연계해 AI 생태계를 지속 확장해 나갈 계획이다.

카카오는 28일 경기 성남 카카오 판교아지트에서 ‘카카오 프레스 싱크업 데이’를 열고 챗GPT 포 카카오를 출시한다고 밝혔다. 카카오톡 업데이트는 이날부터 순차적으로 이뤄지며, 카카오톡 이용자는 채팅탭 상단에 위치한 챗GPT 버튼을 클릭해 바로 서비스를 사용할 수 있다. 이용자들은 챗GPT의 답변을 채팅방에 공유하거나, 채팅방에서 대화 중 챗GPT에 손쉽게 질문할 수도 있다.

이미 오픈AI 계정을 보유한 이용자들은 기존 계정을 통해 챗GPT 포 카카오를 사용할 수 있다. 신규 이용자는 카카오 계정으로 간편하게 챗GPT 가입이 가능하며, 가입이나 로그인 없이도 서비스를 경험할 수 있다. 단, 무료 이용자의 경우 챗GPT 사용 시와 마찬가지로 사용 한도가 존재한다.

챗GPT 포 카카오는 AI에이전트인 ‘카카오 툴즈’를 통해 카카오의 다양한 서비스와도 연동된다. 출시 시점에는 카카오맵, 카카오톡 예약하기, 카카오톡 선물하기, 멜론이 카카오 툴즈에 포함되며, 이용자의 요청에 따라 관련 서비스를 자동 연결해 가장 적절한 답을 제공한다. 예를 들어 “합정역 근처에 크로플 파는 곳을 알려줘”라고 질문하면 카카오 툴즈가 카카오맵을 호출해 구체적인 위치와 정보를 제공하는 식이다.

카카오는 카카오 툴즈는 이용자의 일상에서 AI를 더 유용하게 만드는 핵심 기능이라며 카카오 및 카카오 그룹 내 서비스를 우선 반영한 뒤 추후 외부 서비스와의 협업을 통해 생태계를 한층 확장해 나갈 예정이라고 강조했다. 또 카카오는 데이터 주권 보호를 위해 이용자는 직접 대화 내용 저장 여부와 AI 학습 반영 여부를 자유롭게 선택할 수 있도록 했다. 모든 이용자 정보는 카카오와 챗GPT의 개인정보 보호 정책에 따라 안전하게 보호된다.

유용하 카카오 AI 에이전트 플랫폼 성과리더는 “챗GPT 포 카카오를 통해 누구나 더 쉽게 AI를 접하게 되면서 AI 활용도가 크게 높아지리라 기대한다”며 “카카오는 이를 통해 AI를 단순한 기술이 아닌 일상의 일부로 바꿔 가는 ‘일상 AI 시대’를 본격화할 것”이라고 말했다.

앞서 카카오는 지난 16일부터 일부 이용자를 대상으로 ‘카나나 인 카카오톡’ 베타테스트를 시작했다. 카카오톡 안에서 대화를 이해하고, 이용자의 상황과 맥락을 파악해 필요한 순간 AI가 먼저 메시지를 보내주는 서비스다.

카카오는 이용자 피드백을 반영해 내년 1분기 중 안드로이드로 서비스를 확대하고, 정식 서비스를 출시할 예정이다. 이를 위해 10월부터 운영 중인 ‘카카오 AI 앰배서더’도 베타테스트에 참여 중이다.

카나나 인 카카오톡은 이용자가 더욱 다양한 제안을 받아볼 수 있도록 ‘선톡 브리핑’ 대상도 점차 확장할 계획이다. 권제인 기자