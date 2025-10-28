[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 내달 13일 오전 10시부터 100억 원 규모의 관악사랑상품권을 추가 발행한다고 밝혔다. 이번 발행으로 올해 관악구 지역사랑 상품권 발행 일정은 마무리된다. .

상품권 구매 시에는 올해 하반기부터 상향 조정된 7% 할인율이 적용된다. 이에 더해 구는 관악사랑상품권 사용 금액의 3%를 다음 달 모바일 상품권으로 환급해 주는 ‘페이백 이벤트’를 진행해 총 10% 할인 혜택을 제공한다는 방침이다. 페이백 이벤트는 예산이 소진되면 조기 종료된다.

관악사랑상품권은 서울페이+(서울페이플러스) 앱을 통해 모바일 상품권 형태로 구매할 수 있다. 상품권은 1인당 월 50만 원까지 구매할 수 있고 보유 한도는 150만 원이다.

이달 29일부터 11월9일까지 12일간 열리는 ‘2025 코리아그랜드 페스티벌’ 기간에는 관악사랑상품권으로 결제하면 사용 금액의 5%를 페이백 상품권으로 돌려주는 환급 혜택이 적용된다.

코리아그랜드 페스티벌은 내수 활성화를 위해 정부 주도로 전국에서 동시에 개최되는 소비 축제다. 제조업계, 유통업계, 전통시장, 소상공인 등 전국 3만여 개 사가 참여한다. 코리아그랜드 페스티벌 페이백 이벤트는 결제 선착순으로 진행되며, 예산 소진 시 조기 종료된다.

박준희 구청장은 “코리아그랜드 페스티벌 페이백 할인까지 누릴 수 있는 10월과 11월, 관악사랑상품권으로 소중한 사람들과 풍성한 가을을 누리면서, 소상공인 매출 회복과 지역 상권 활성화에도 힘을 보태주시기를 바란다”라고 말했다.