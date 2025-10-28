해외 경제인들과 개별 회동 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] GS그룹은 허태수 회장이 29일부터 31일까지 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에 참석한다고 28일 밝혔다.

이번 행사에서 허 회장은 인공지능(AI)과 에너지 전환 등 글로벌 산업계 주요 현안을 놓고 각국 기업인들과 협력 방안을 논의할 예정이다.

허 회장은 개막식을 비롯해 젠슨 황 엔비디아 CEO, 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO 등 글로벌 빅테크 기업 수장들의 연설을 청취하고 주요 네트워킹 프로그램에 참여한다. 또 APEC CEO 서밋 참석을 위해 방한한 해외 경제인들과의 개별 및 소규모 회동 일정도 예정돼 있다.

한편, GS그룹은 행사 기간 행사장 안팎의 대형 스크린을 통해 ‘그룹의 AI 혁신과 미래 성장’을 주제로 한 영상을 상영한다. GS칼텍스는 미래 에너지 전환을 주제로 한 홍보 부스를 운영하며, GS리테일은 부대행사인 퓨처테크포럼에 참여한다.