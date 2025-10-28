한국 기업 기술력을 알리는 K-테크 쇼케이스 참여 CEO 서밋 전시 부스서 AI 코어테크 전시

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 이번주 우리나라의 경주에서 열리는 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 세계 최초의 무선·투명 TV ‘LG 시그니처 올레드 T’로 만든 초대형 샹들리에를 선보인다.

LG전자는 APEC 정상회의 주간인 28일부터 31일까지 경주엑스포대공원에서 열리는 ‘K-테크 쇼케이스(K-Tech Showcase)’에 참여해 한국의 첨단 기술력을 글로벌 리더들에게 선보인다.

LG전자는 77형 시그니처 올레드 T 28대를 원형으로 배치해 아래로 길게 늘어진 조명을 감싸는 형태의 ‘투명 올레드 샹들리에’를 구현했다. 관람객은 360도 어느 방향에서도 쏟아지는 별빛, 깊은 바다, 스테인드글라스 등 다채로운 영상을 감상할 수 있다.

영상에 맞춰 TV 패널이 움직이며 열리고 닫히는 연출도 더해져 몰입감을 극대화했다. 완전히 열렸을 때는 빛을 투과시키는 올레드 특유의 슬림한 디자인이 강조돼 LG만의 프리미엄 감성을 전한다.

‘LG 시그니처 올레드 T’는 4K 해상도의 올레드 화질에 투명 스크린과 무선 AV 송·수신 기술을 적용한 현존 최고 수준의 TV로 평가된다. 지난 9월 독일에서 열린 ‘IFA 2025’에서 최고상인 ‘베스트 오브 IFA(Best of IFA)’와 홈 엔터테인먼트 부문 최우수상을 수상하며 2관왕에 올랐다.

LG전자는 또 APEC CEO 서밋(Summit)이 열리는 경주 예술의전당에서도 전시 부스를 마련하고, 인공지능(AI)을 핵심 부품 기술에 접목한 ‘AI 코어테크(AI Core Tech)’를 선보인다.

투명 올레드 사이니지 뒤에 워시타워와 냉장고를 배치하고, 실제 제품의 작동 모습과 영상을 결합해 시각적으로 구현했다.

워시타워에는 세탁물의 무게와 재질을 감지해 섬세하게 제어하는 ‘AI DD(Direct Drive) 모터’가, 냉장고에는 사용 패턴을 분석해 최적의 냉각 성능을 발휘하는 ‘인버터 리니어 컴프레서’가 탑재됐다.

관람객은 워시타워에 적용된 AI DD모터가 세탁물의 무게와 재질을 감지해 섬세하게 움직이며 옷감 손상이 덜하도록 작동하는 모습이나 AI가 고객의 사용 패턴을 파악하고 이에 맞춰 냉장고의 인버터 리니어 컴프레서가 작동해 식품을 신선하게 보관하는 모습을 확인할 수 있다.