美 뉴욕증시 사상 최고치 기록 日닛케이지수 5만선 첫 돌파…코스프 4000선 첫 진입 대만 증시도 2만8000선 한때 돌파…中 증시도 상승세 “미중 협상 가능성에 상승세”…30일 미중정상회담 앞두고 ‘실질적 기본틀’ 마련

[헤럴드경제=김영철 기자] 오는 31일(현지시간)부터 열리는아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 코스피는 물론 닛케이와 미국 증시까지 상승 랠리를 펼치고 있다.

한국 코스피는 올해 들어 MSCI ACWI(All Country World ex USA) 지수 중 64%로 가장 높은 상승세를 기록했다. 일본 증시의 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)도 사상 처음 장중 5만엔을 돌파했다. 대만 자취안지수(TAIEX)도 처음으로 2만8000선에 올라섰고 중국 증시도 연중 고점을 기록했다. 다른 증시들에 비해 상승폭이 가장 낮지만 미국 주식 시장도 사상 최고치를 갈아치웠다.

닛케이지수 사상 첫 5만선 돌파…코스피·대만 지수도 신기록

일본 닛케이225 지수는 27일 장중 처음으로 5만 포인트를 돌파했다.

블룸버그통신에 따르면 일본 닛케이지수는 이날 2.46% 상승한 5만512.32로 장을 마감했다. 닛케이225가 5만선을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 대만 TAIEX 지수도 이날 1.68% 오른 2만7993.6으로 거래를 마쳤지만 한때 2만8000선을 넘어섰다.

중국 상하이종합지수는 이날 1.18% 오른 오른 3996.94을 나타내며 연중 고점을 갈아치우고, 4000선에 육박했다. 중국 선전종합지수(0.93%)와 홍콩 항셍지수(0.90%) 역시 오름세다. 상하이·선전증시 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300 지수는 0.93% 올랐다.

특히 4000선을 돌파한 코스피는 아시아 증시에서 가장 큰 상승폭을 보이면서 랠리를 이끌고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 4042.83에 거래를 마쳤다.

뉴욕증시의 경우 다른 국가들의 증시보다 상대적으로 낮은 상승세를 보이고 있지만 3대 지수 모두 사상 최고치를 경신했다.

지난 24일 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 472.51포인트(1.01%) 오른 4만7207.12에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 53.25포인트(0.79%) 오른 6791.69에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 263.07포인트(1.15%) 상승한 2만3204.87에 각각 마감했다.

미국 주식 시장 상승세는 세계 주식시장 상승세에 비해선 낮은 수준이다. 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 상승률은 15%에 머무른 반면 독일 DAX 지수(22%), 일본 닛케이225 평균주가(24%), 영국 FTSE 100(18%), 중국 홍콩 항셍지수(30%) 등은 훨씬 높았다. 다만 S&P 500 지수는 지난 10년간 225% 상승하는 등 사상 최고치를 기록하고 있다.

상승랠리 비결은?…미중 무역협상 대표들 기본 합의 도출

아시아 국가들의 주가가 상승하는 배경에는 미국과 중국의 고위급 무역협상 대표들이 핵심 쟁점에 대한 기본 합의를 도출했다는 보도가 나온 것이 영향을 미쳤다. 오는 30일 부산에서 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담에서 미중 무역 협상이 타결될 것이라는 기대감에 따른 것이다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 중국이 희토류 수출 통제를 1년 유예한 데 이어 미국산 대두의 구매를 재개할 것이라고 26일 밝혔다. 또 미국의 대중국 100% 추가 관세 부과도 없을 것이라고 전망했다.

색소은행의 최고투자전략가 차루 차나나는 “투자자들은 이번 무역 휴전(truce)이 지속될지, 그리고 중국의 경기부양과 구조개혁 신호가 실질적인 성장 모멘텀으로 이어질지를 확인하고 싶어할 것”이라고 분석했다. K2 애셋매니지먼트의 조지 부부라스도 “최근 미·중 협상 진전에 시장이 만족하고 있다”며 “지난 몇 달간 시장은 협상 발언 중 일부가 ‘정치적 연극’임을 인식하고 있었다”고 평가했다.

9월 CPI 예상치 하회…금리인하 기대감 ↑

미국의 경우 지난 24일 미국 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상 수준을 밑돌면서 연준의 금리 인하 기대감이 커지며 주가 상승을 이끌었다.

미 노동부는 9월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.0% 상승했다고 밝혔다. 이는 지난 8월(전년 동월대비 2.9% 상승)에 비해 소폭 오른 상승률이다. 미국 소비자물가지수 상승률은 지난 4월 2.3%로까지 둔화했다가 이후 상승 흐름을 지속하고 있다. 전월 대비로는 0.3% 상승했다.

미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하 행보를 지속할 것이란 기대도 커졌다.

시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 오는 28∼29일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인하할 확률을 97%로 반영했다. 나아가 다음번 통화정책 회의인 12월 9∼10일 회의까지 기준금리를 현 수준보다 총 0.50%포인트 이상 인하할 확률을 97%로 높여 반영했다.

애플·아마존·구글 등 빅테크 기업의 실적 발표도 주목되고 있다.

차나나 투자전략가는 “빅테크 실적과 향후 가이던스가 경기 둔화 속에서도 기업이익이 얼마나 견조한지를 보여줄 핵심 척도”라며 “시장 분위기는 좋아졌지만, 이번 주는 낙관론이 지속 가능한 확신으로 이어질 수 있는지 시험대가 될 것”이라고 말했다.

미일 정상회담 28일…내수 확대 기대

일본의 경우 다카이치 사나에 일본 총리가 일본을 방문하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담이 28일 예정돼 있다. 미·중 무역협상 진전 소식과 미국 증시의 강세 흐름에 힘입은 결과라고 미 CNBC 방송은 전했다.

애널리스트들은 일본 내수의 강력한 확대가 장기적 디플레이션 구조에서 완전히 탈출하게 하는 동시에 미·일 간 무역적자 완화에도 기여해 양국 모두에 윈윈 효과를 낼 것이라고 분석했다.

프랑스 최대 금융기관 크레디 아그리콜은 이날 보고서에서 “다카이치 총리가 트럼프 대통령에게 전달할 메시지는 고압경제(high-pressure economy)를 통한 내수 대폭 확대일 것”이라고 분석했다.