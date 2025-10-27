한일 국교 정상화 60주년을 맞이한 2025년, 서울이 새로운 문화외교의 무대가 되었다. 스트릿댄스를 매개로 한 한일 문화교류 프로젝트 ‘2025 한일서울스트리트댄스페스티벌’가 지난 10월 25일 강동구 호원아트홀에서 성황리에 개최됐다. 이번 행사는 양국의 젊은 세대가 춤으로 소통하며 서로의 문화를 이해하고 존중하는 장이 되었다는 점에서 큰 의미를 가진다.

티켓은 예매 시작 10분 만에 400석이 모두 매진될 정도로 폭발적인 인기를 끌었다. 대회에는 국내외를 대표하는 퍼포먼스팀과 한일 브레이킹 선수들이 참가해 열정적인 무대를 펼쳤으며, 현장을 찾은 관객들은 뜨거운 환호로 화답했다.

3:3 브레이킹 배틀에서는 갬블러크루 비보이 러쉬(최동욱)을 필두로 리버스크루 시노비, 비보이 포켓이 팀을 이룬 ‘AXBEHAVIOR’, 퍼포먼스는 국내 대표 락킹팀 ‘COSMIC D-FLO’가 우승을 했다.

심사위원단에는 한국의 대표 비보이 마리오, 왁킹 댄서 피넛, 안무가 리아킴 등 이 참여했고, 일본에서는 세계적 댄서 쿄카와 타이스케가 함께 자리해 양국의 균형 잡힌 심사와 교류를 완성했다.

이번 대회는 서울시 문화정책과의 ‘민간국제문화교류 사업’ 지원을 받아 진행되었다. 서울시는 스트릿댄스를 비롯한 다양한 예술문화가 국제무대에서 활약할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않고 있으며, 이번 SSDF가 그 대표적인 사례로 평가된다.

행사를 주최한 갬블러크루의 이준학, 박지훈 이사는 “이번 SSDF를 통해 한일 양국의 젊은 예술가들이 서로를 이해하고 존중하는 계기가 마련되었다”며, “2026년에도 SSDF를 지속해 한일 문화교류의 불씨를 이어가겠다”고 밝혔다.

2025 SSDF는 춤이라는 언어로 국경을 넘어선 교류를 실현하며, 미래지향적 한일 관계의 새로운 가능성을 제시했다.