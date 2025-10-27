안동 사투리 살린 대사와 음악 여성 연대 통해 옛이야기 되살려 단조로운 선율·성악 발성 아쉬움

[헤럴드경제=고승희 기자] “너는 가고 없는데 봄은 다시 여기에, 너는 오지 않는데 꽃은 다시 피었네.” (‘화전가’ 중)

봄날은 기어코 다시 온다. 1950년 한국전쟁을 앞둔 어느 4월. “봄바람이, 보리피리 불며 가는” 그 좋은 날, 경북 안동의 어느 양반집은 모처럼 북적인다. 어머니 김 씨의 환갑을 앞두고 역사가 휘몰아치던 날들의 기억이 스민 고향 집으로 세 딸 금실이, 박실이, 봉아가 돌아온다. 청상과부가 돼 친정에 머무는 고모 권 씨, 두 며느리 장림댁과 영주댁, 행랑어멈 독고할매와 수양딸 홍다리댁까지….

아홉 명의 여성이 독립운동과 이념의 대립으로 세상을 떠났거나 집을 비운 남자들을 대신해 가장이 됐던 시대가 무대로 옮겨졌다. 환란의 그림자가 한 발 한 발 다가와도 여인들은 모처럼의 좋은 날을 노래한다. “생이여, 달콤한 생이여, 눈처럼 하얗게 흘러내리게. 옥처럼 빛나며 여기 오시게.” 연극 ‘화전가’에 음악을 입힌 오페라 ‘화전가’다.

배삼식 작가의 ‘화전가’는 코로나19 시기 공연계를 따뜻한 감동으로 물들인 연극이다. 아름다운 우리말로 역사를 어루만진 이야기는 엄혹한 시대에 해학적 접근으로 웃음을 버무렸다. 검증된 원작과 흔치 않은 창작 작품이다 보니 오페라 ‘화전가’는 시작부터 기대가 컸다. 배삼식 작가와 함께 오래도록 호흡을 맞춘 정영두 연출가, 최우정 작곡가가 이 오페라 무대를 위해 뭉쳤다. 배삼식 작가와 최우정 작곡가는 음악극 ‘적로’(2016), 오페라 ‘1945’(2020), 음악극 ‘마디와 매듭’(2022) 등에서 호흡을 맞춘 바 있다. 지휘는 송안훈이 맡았다.

‘화전가’는 막내딸 봉아가 ‘과거의 기억’을 불러내는 아리아로 시작한다. 아련한 기억을 환기하듯, 예술의전당 오페라극장 무대로 전면엔 포근한 봄바람에 나풀거리는 얇은 천을 드리웠다. 그 뒤로 봄날의 일상을 보내는 여인들의 모습을 은은하게 담아낸다.

이 오페라의 가장 큰 특징은 안동 사투리로 써 내려간 토속적 언어와 아름다운 시어로 직조한 아리아의 가사다. “참꽃은 뽈도그레, 산수유 영춘화, 행정댁네 담장에는 보오얀 살구꽃”처럼 일상의 언어가 담지 못한 한국어의 서정성이 넘실댄다. 줄임말의 홍수로 한글의 미덕은 사라진 지금, ‘화전가’가 담아낸 시적 언어와 생생한 사투리는 우리말의 아름다움을 새삼 실감하게 된다.

시시각각 도파민이 치솟는 막장 치정극에 물량 공세와 인해전술로 밀어붙이는 베르디, 바그너의 오페라와 ‘화전가’는 완전 딴판이다. 남성 중심 서사에 여성을 희생과 구원의 존재로 대상화했던 서구 오페라와 달리 소박한 ‘화전가’는 여성의 연대를 강조한다. 역사는 남성 중심의 이야기를 그려왔지만, ‘기억의 막’ 너머로 이어지는 여인들의 삶은 소외되기 쉬웠던 우리의 할머니, 어머니의 이야기를 무대에 올려 또 다른 빛깔로 채색했다.

거대한 사건 사고도, 숨 막히는 갈등 구조도 없다. 서울에서 가져온 서양의 산물인 ‘초꼬레뜨’와 ‘커피’, ‘설탕’을 처음 맛본 안동 양반집 사람들의 에피소드가 정겹고 발랄하다. 지나간 날들의 사랑 이야기도 돌아보니 웃음으로 남았다. 역사의 질곡에 내던져있어도 슬픔에 매몰되지 않고, 강인한 의지로 고비를 넘어선 여인들의 삶은 밟혀도 짓이기지 않고, 꺾여도 다시 서는 생명력으로 그려진다.

지극히 한국적 소재와 이야기를 담은 ‘화전가’는 기존 오페라의 음악과도 다른 빛깔을 띤다. 최우정은 사투리가 만들어내는 운율감과 해학을 악보로 그렸다. 웅장하고 거대한 오페라라기보다 악극에 가까운 형태였다. 최우정 자신도 ‘작곡 노트’를 통해 “‘화전가’는 악극을 계승한 작품”이라며 “19세기 서양 클래식의 오페라 전통과 지금까지 한국에 있었던 악극 전통을 혼합한 오늘날의 악극”이라고 했다.

다양한 장르와 음악적 형식이 오페라를 다채롭게 수놓는다. 국악 장단과 팝, 바로크와 고전주의, 트로트에 뮤지컬까지 뒤섞였다. 2막에서 초콜릿과 커피, 설탕 소재에선 바흐의 ‘커피 칸타타’와 모차르트의 ‘돈 조반니’가 등장해 귀가 반갑다. 아리아 선율은 처음 듣는 데도 거부감 없이 감긴다. 서정적인 우리 가곡을 만날 때처럼 마음을 위로한다. 사투리의 운율을 살리듯 음절마다 음가를 달리해 주고받는 것도 재미있다.

음악은 대본의 판박이다. 그런 이유로 도리어 단조로운 멜로디와 같은 선율의 잦은 반복이 지루함을 안기기도 한다. 비극의 전조도 해학으로 버무린 대본과 달리 음악의 주요 선율은 내내 정적이고 침잠돼 있었다는 점도 다소 아쉽다. 잔잔한 선율은 교향곡이나 협주곡의 느린 악장을 반복 재생하는 것 같아 듣는 재미가 덜하다. 다만 오케스트라의 관악기가 돌림노래처럼 대본의 짤막한 대사를 따라 하는 추임새는 재치 있게 들렸다. 송안훈의 지휘와 국립심포니오케스트라가 최우정 작곡가가 그려 넣은 음표를 입체감 있게 살렸다. 무용부터 음악까지 소화한 국립오페라단 위너오페라합창단은 음악적 풍성함을 더해줬다.

이 작품은 전반적으로 성악가들의 노고가 컸다. 대본의 사투리를 살리기 위해 기존 오페라와 달리 대사를 상당 부분 살려냈다. 일상 언어의 발성으로 사투리 연기를 하다 성악 발성으로 전환해 레치타티보(대사를 말하듯 노래하는 형식)와 아리아를 시시각각 오갔다. 배우들의 연기력을 기대하는 것은 어차피 무리였으나 레치타티보에서조차 성악가들의 발성과 발음이 불안정해 몰입이 방해됐다. ‘화전가’의 강점은 아름다운 우리말의 향연이나, 성악 발성으로 음악을 소화할 때 전달력이 떨어져 자막을 봐야 한다는 점은 아이러니였다. 김 씨 역의 메조소프라노 이아경은 극의 중심을 잡아주며 울림을 더해준 일등 공신이었다.

‘화전가’는 미완의 창작극이다. 작품의 미덕과 기대만큼이나 아쉬움도 극명히 드러난다. 언어 미학에서 출발한 오페라는 우리 사투리의 억양과 숨표가 고스란히 리듬과 선율이 된다는 점에서 우리말 오페라의 새로운 가능성을 발견했다. 다만 단조로운 선율, 음악과 무용의 불협은 이후 매만져야 할 것으로 보인다. 1950년대로 거슬러 올라간 이야기로 전통적 미감을 살렸으나, 화전놀이를 상징하는 꽃분홍 한복은 동시대 관객의 감각과도 동떨어져 있었다. 기억을 환기하는 장치로는 안성맞춤일지라도 1부에서 30분 넘게 무대를 가린 얇은 막은 객석 시야를 방해해 답답함이 컸다.

그럼에도 오페라 ‘화전가’의 출발은 한국형 오페라의 미래에 청신호를 켰다. 모든 장면과 음악이 딱딱 맞아떨어지며 절묘하게 흘러갔고, 잊혔던 시기의 이야기는 관객에게 친밀하게 다가왔다. 1부 이후 객석 곳곳에서 빈자리가 눈에 띄었지만, 남아있는 중장년 관객은 눈물을 훔치기도 했다. 그것만으로도 성공적이라 할 만하다.