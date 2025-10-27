ABAC 바이오헬스케어 워킹그룹 의장 활동 미래 헬스케어 로드맵 도출 주도

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱그룹은 27일 부산에서 개최된 ABAC(아시아태평양경제협력체 기업인자문위원회) 제4차 회의에서 이규호 부회장이 의장으로 활동해 온 바이오헬스케어 워킹그룹(이하 BHWG)이 로드맵을 도출했다고 밝혔다.

이 부회장은 올해 처음 ABAC에 신설된 BHWG의 의장을 맡아 헬스케어 관련 논의를 이끌어왔다. BHWG은 그동안 ▷바이오테크 혁신 가속화 ▷보건 네트워크 연결 ▷포용적 보건격차 해소 ▷공공-민간 파트너십 등 4대 영역에서 다양한 의제를 설정, 그간의 논의 성과를 로드맵에 담았다.

이규호 부회장은 “APEC(아시아태평양경제협력체) 역내 공통 과제인 고령화 문제에 대응하기 위해 보건 분야는 억제해야 할 비용이 아닌 미래를 위한 전략적 투자 대상”이라며 “APEC 역내 경제체제는 디지털 혁신과 포용성 강화를 통해 지속가능하고 회복력 있는 헬스케어 시스템을 구축해야 한다”고 강조했다.

이어 “로드맵 완성 이후 단계에서 보건정책 입안자들과의 지속적 대화를 이어가는 것이 매우 중요하다”며 “APEC 보건의료 의제를 두고 새롭게 형성된 동력이 지속해서 강화될 수 있다고 확신한다”고 덧붙였다.

BHWH은 이날 회의에서 ‘스마트하고 포용적인 헬스케어를 위한 로드맵’을 승인했다. 이번 로드맵에는 고령화, 만성질환 증가, 의료 접근성 격차 등 APEC 역내 직면한 복합적인 보건 문제에 대응하기 위한 민관 협력안이 담겼다. 단기(1~3년), 중기(3~7년), 장기(7~15년)에 걸친 구체적 실행 전략은 ABAC 정상 건의문에도 담겨 경주에서 열리는 APEC 정상회의에서도 주요 의제로 논의된다.

로드맵은 ▷헬스데이터를 기반으로 한 증거기반 정책 수립 ▷바이오테크놀로지를 통한 정밀의료 확대 ▷인공지능(AI)을 활용한 의료 효율성 제고 등7개 전략 축을 중심으로 구성됐다. 또 유전체 기반 진단과 치료 기술의 상용화를 위한 공동 연구 플랫폼과 인재 양성 프로그램 등을 제안했다.

한편, 코오롱그룹은 골관절염 세포유전자 치료제 TG-C 등 바이오 신약 개발에 지속적으로 투자하며 바이오헬스케어 분야 전문성을 축적하고 있다. 지난해 7월 미국에서는 TG-C 임상 3상 환자 투약을 마쳤다. 코오롱은 2027년 미국 FDA에 TG-C 품목허가 신청을 목표로 역량을 집중하고 있다.