“프놈펜 등 일부 지역 여행경보 하향 검토”

[헤럴드경제(쿠알라룸푸르)=문혜현 기자] 이재명 대통령이 27일(현지시간) 훈 마네 캄보디아 총리와 정상회담에서 스캠(사기) 범죄 대응을 위한 한국인 전담 캄보디아 공동 태스크포스(TF) 명칭인 ‘코리아 전담반’을 11월부터 가동하기로 전격 합의했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 말레이시아 쿠알라룸푸르에 마련된 한국 기자단 프레스센터에서 브리핑을 열고 “이 대통령은 오늘(27일) 오전 제47차 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 계기로 훈 마네 캄보디아 총리와 취임 후 첫 양자 회담을 가졌다”며 이같이 전했다.

강 대변인은 “양국 정상은 회담을 통해 전담반 내에 한국 경찰 파견 규모 및 운영 방식을 빠른 시일 내에 확정하기로 합의했다”고 했다.

우리 정부는 캄보디아 스캠 범죄 피해 확산에 따라 캄보디아 경찰 측에 ‘코리안 데스크’를 설치하려고 했지만, 무산된 바 있다. 하지만 이번 양자회담을 통해 전격 합의에 이른 것이다.

이날 이 대통령은 최근 스캠 범죄에 연루된 우리 국민 송환 및 피해자 보호 과정에서 캄보디아 측이 제공한 제반 협조에 대해 훈 마네 총리에게 사의를 표하고 “스캠 범죄에 대한 양국의 효과적인 공동 대응을 위하여 적극 공조해 나가자”고 제안했다.

이에 훈 마네 총리는 “10여 일 전 이 대통령이 파견한 정부합동대응팀과의 긴밀한 소통을 시작으로 양국 간 협의를 진행한 결과, 이번에 한국인 전담반 가동에 합의한 것을 평가한다”고 화답했다.

또한 훈 마네 총리는 “최근 스캠 범죄 단지 집중 단속 등 초국가범죄에 대한 강력한 대응으로 캄보디아 치안이 상당히 개선됐다”고 설명했다.

이에 이 대통령은 “치안 개선과 한국인 전담반 가동을 계기로 프놈펜 등 일부 지역에 대한 여행 경보 하향 검토를 지시하겠다”고 밝히기도 했다.

강 대변인은 “이 대통령은 캄보디아 진출 우리 기업들이 캄보디아 경제 발전에 적극적으로 기여했음을 설명하고, 우리 기업의 애로사항 해결을 위해 캄보디아 측의 지속적인 관심과 지원이 있기를 당부했다”며 “훈 마네 총리는 한국이 캄보디아의 경제 성장과 발전에 많은 기여를 해왔다며 양국 관계를 소중히 여기고 있다고 밝혔다”고 전했다. 또한 훈 마네 총리는 양국 간 지속적인 발전을 희망하며 우리 기업의 애로사항 해결을 관련 부서에 지시하겠다고 약속하기도 했다.

강 대변인은 이날 우리 경찰에서 캄보디아 측과 진행한 코리안 데스크와 이번 코리아 전담반의 차이를 묻는 말에 “한국 경찰이 파견하는 것”이라며 “한국 경찰이 운영도 같이 하는 것이다. 이 부분에 대한 구체적인 운영 방식과 파견 규모는 아직 확정되지 않았다”고 덧붙였다.