한국은행, 3분기 외환거래 동향 일평균 외환거래액 828.4억달러

[헤럴드경제=홍태화 기자] 외환시장 거래 연장과 외국인 국내 증권투자의 증가세로 인해 올해 3분기 일평균 외환거래액이 역대 최대 기록을 경신했다.

27일 한국은행이 발표한 ‘3분기 외국환은행의 외환거래 동향’에 따르면 3분기 하루 평균 외환거래액(현물환·외환파생상품 거래)은 828억4000만달러로 나타났다.

지난 2분기(821만6000만달러)보다 6억8000만달러(0.8%) 늘어나 2008년 통계 개편 이후 분기 기준 최대치를 기록했다.

지난해 7월 외환시장 거래시간 연장 이후 전반적으로 은행 간 현물환 거래가 늘어났고, 외국인 국내 증권투자 매매액 증가도 영향을 미친 것으로 풀이됐다. 실제로 외국인 국내 증권투자 매매액은 2분기 월평균 285조원에서 3분기(7∼8월 기준) 351조원으로 늘었다.

상품별로 일평균 현물환 거래(348억6000만달러)가 2분기보다 20억9000만달러(6.4%) 늘었으나, 외환파생상품 거래(479억8000만달러)는 14억1000만달러(2.9%) 감소했다.

은행별로는 국내은행의 외환거래액(394억9000만달러)이 22억2000만달러(6.0%) 늘었지만, 외국은행 지점의 외환거래액(433억5000만달러)은 15억4000만달러(3.4%) 줄었다.