2050년 탄소중립은 전 지구적 과제이자, 미래 산업 패권을 가르는 새로운 경쟁 무대다. 국제에너지기구(IEA)가 발표한 Global Hydrogen Review 2025에 따르면, 각국의 수소 프로젝트가 계획대로 추진될 경우, 2030년 전 세계 저탄소 수소 생산량은 연 5,000만 톤에 육박한다. 독일은 2023년 국가수소전략을 개정해 2030년 수전해 설비 목표를 두 배인 10GW로 상향했고, 일본도 2024년 수소사회추진법을 제정하여 향후 15년간 15조 엔 규모의 민관 투자를 예고했다. 세계 각국의 기술 패권 경쟁이 더욱 가속화되는 양상이다.

이 지점에서 우리는 재생에너지 보급 과정의 경험을 차분히 되짚어 볼 필요가 있다. 보급 중심의 정책 지원이 효과를 냈지만, 산업 경쟁력 측면에서는 빈틈도 있었다. 국내 태양광은 모듈(패널)에 이어 기술집약적인 셀(태양전지) 시장까지 95% 이상을 중국에 내준 것으로 알려져 있다. 풍력 역시 GE·베스타스·지멘스 등 글로벌 기업이 주도해 온 시장이지만, 최근엔 중국 기업의 약진이 뚜렷해져 국내 해상풍력의 부품 중 84.6%가 중국산이라는 분석도 있다. 더구나 중국의 알카라인 수전해 설비 가격은 서구 장비의 약 1/4 수준까지 거론되면서 수소 산업에서도 유사한 공급망 잠식이 재현될 수 있다는 경계가 나온다. 이는 비판이라기보다 새로운 산업의 생태계 구축에서는 초기 설계가 중요하다는 것을 일깨우는 선행 학습이다.

이제 수소 산업을 생산-저장-운송-활용의 전 주기 관점에서 냉철하게 점검할 필요가 있다. ‘활용’ 부문에서는 우리의 강점이 뚜렷하다. 국내기업의 수소전기차는 글로벌 시장을 선도하고 있고 발전용 연료전지의 기술력도 높은 평가를 받고 있다. ‘저장·운송’에서도 괄목할 만한 성과가 축적되고 있다. 국내 기술로 건설된 액화수소 플랜트와 암모니아 기반의 운송 기술은 선진국과 어깨를 나란히 할 수준으로 성장했다. 반면 전주기의 핵심 병목은 ‘생산’, 즉 수전해다. 그린수소의 핵심인 알카라인, 고분자전해질막, 음이온교환막, 고체산화물 등 차세대 수전해 기술의 원천을 우리 것으로 확보하지 못한다면 구축 중인 수소 생태계는 언제든 흔들릴 수 있다.

이 시점에서 민·관의 역할이 중요하다. 지난해 출범한 국가 수소 중점연구실은 R&D를 통한 기술 국산화의 구심점이 되어야 하고, 최근 발족한 청정수소 R&D 혁신 연합은 그 기술을 실증·사업화로 연결하는 민관 협력 플랫폼으로 기능해야 한다. 중점연구실은 막·전극·분리판·촉매·스택·시스템 등 핵심 부품·공정의 원천기술을 확보하고, 가혹 조건에서 내구·부하추종 등 신뢰할 수 있는 데이터를 축적하는 역할을 맡는다. 혁신 연합은 이를 기반으로 표준-인증-조달을 한 축으로 엮어 산업 현장에 이식하는 원팀 체계를 완성해야 한다.

결국 경쟁력은 안방에서 시작된다. 태양광·풍력의 교훈을 되풀이하지 않으려면 중점연구실과 혁신 연합이 만든 우리 기술이 국내에서 먼저 쓰이고 검증되어 트랙 레코드를 축적하는 선순환을 만들어야 한다. 우리 기술로 공공·민간 프로젝트에서 축적한 성능·내구 데이터가 곧 표준과 조달, 나아가 수출 레퍼런스로 이어지는 구조를 정착시키는 것이 미래 수소 산업의 성패를 가르는 관건이 될 것이다.

홍성준 한국에너지기술연구원 연구전략본부장