‘제62회 경북학생체육대회 육상경기’ 28~30일, 영주시민운동장 개최

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 체육 꿈나무들이 한자리에 모여 기량을 겨루는 ‘제62회 경북 학생체육대회 육상경기’가 오는 28일부터 30일까지 3일간 영주시민운동장에서 열린다.

경상북도교육청이 주최하고 경상북도육상연맹이 주관하는 이번 대회는 도내 초·중·고 육상 선수와 임원 등 1,300여 명이 참가해 그동안 갈고닦은 실력을 선보일 예정이다.

육상 경기는 개인의 역량을 겨루는 동시에 교육지원청별 종합 순위를 가리는 단체전 성격도 지니고 있어, 학생 선수들의 경쟁이 치열하게 펼쳐진다.

지난해 대회에서는 구미교육지원청이 1위, 포항교육지원청이 2위, 경산교육지원청이 3위를 차지했다.

올해는 어느 교육지원청이 정상에 오를지, 또 어떤 종목에서 신기록이 나올지 관심이 모이고 있다.

이번 대회를 계기로 도내 학생 선수와 관계자, 방문객들이 영주를 찾으면서 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

영주시는 스포츠와 문화가 어우러진 도시로서의 위상을 이어가며, 앞으로도 다양한 체육 행사를 통해 지역 활력을 높여 나갈 방침이다.

조한철 영주시 체육진흥과장은 “이번 대회가 학생 선수들에게 잊지 못한 추억으로 남길 바란다”며 “그동안 갈고닦은 기량을 부상 없이 발휘하길 바란다”고 말했다.