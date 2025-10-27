한경협·美 PIIE·OECD와 국제 컨퍼런스 개최 “보호주의 관세·美 재정적자로 달러 패권 흔들” 자유무역 제한으로 금융 분절화…통화 다극화 다극화된 통화 체제서 韓 경제 새로운 접근 필요

[헤럴드경제=김현일 기자] 미국 재정적자 규모 확대로 달러 패권이 위협받으면서 글로벌 통화 시스템은 더욱 다극화될 것이란 전망이 제기됐다. 글로벌 인공지능(AI) 생태계를 양분하고 있는 미국과 중국 사이에서 반도체 생산국인 한국이 전략적 균형을 유지해야 한다는 조언도 나왔다.

한국경제인협회(한경협)가 27일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 미국 싱크탱크 피터슨국제경제연구소(PIIE), 경제협력개발기구(OECD)와 공동으로 개최한 국제 컨퍼런스에서 전문가들은 이같은 내용을 강조했다.

‘세계 경제질서 재편: 무역, AI, 금융회복력의 해법 모색’을 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 국가 간 전략경쟁 심화, 보호주의 확산, 공급망 재편, 금융시장 불안정 등 구조적 복합위기 속에서 한국 경제가 나아갈 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

류진 한경협 회장은 환영사에서 “지금까지 우리 경제는 자유무역의 혜택 속에서 성장해왔지만 세계 경제질서의 구조적 변화는 우리에게 새로운 전략적 방향 설정을 요구하고 있다”며 “과거 성공 방정식만으로는 미래의 성공을 기약할 수 없는 시점에 와 있다”고 말했다.

본 세션에 앞서 국제금융 분야의 세계적 석학인 케네스 로고프 하버드대학교 교수는 자신의 저서 제목이기도 한 ‘Our Dollar, Your Problem(달러 이후의 질서)’를 주제로 기조연설에 나섰다.

로고프 교수는 미국 재정적자 규모가 날로 커지면서 달러 패권이 위협받고 있으며 여기에 트럼프 행정부의 관세정책까지 더해지면서 “글로벌 통화 시스템은 더욱 다극화된 형태로 변화할 것”이라고 전망했다.

첫 번째 세션에서는 제프리 쇼트 PIIE 선임연구위원과 박인원 한국경제연구원 객원연구위원(고려대 명예교수)가 지정학적 요인과 디지털화가 추동하는 ‘전환기의 무역’을 다뤘다.

쇼트 연구위원은 지난 1년 간 트럼프 행정부의 ‘안보 논리 기반 보호무역’ 정책을 분석하면서 “한국은 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등을 통해 중국과의 교역 및 투자도 지속할 필요가 있다”고 조언했다.

이어 박인원 교수는 디지털 규제 완화, 지역무역협정(RTA) 확대를 통한 교역구조 다각화, 공급망 리스크 관리 등을 핵심 정책과제로 제시했다.

두 번째 세션 시작에 앞서 진행된 특별발표에서 마틴 쵸르젬파 PIIE 선임연구위원은 ‘미국-중국 AI 경쟁이 한국에 주는 시사점’을 주제로 발표했다.

그는 “AI는 미·중 전략경쟁의 핵심으로 미국의 반도체 통제와 중국의 오픈모델 전략이 글로벌 AI 생태계를 양분하고 있다”고 진단했다. 그러면서 “한국은 AI 응용 분야에서 기회를 창출할 수 있으나 반도체 생산국으로서 미·중 양측의 압박 속에서 전략적 균형을 모색해야 한다”고 조언했다.

두 번째 세션에서는 2명의 OECD 무역전문가가 AI 기술이 공급망 회복력과 무역 촉진에 미치는 영향을 조명했다.

존 드럼몬드 OECD 무역정책국장이 ‘리스크 관리를 통한 공급망 회복력 제고’를, 하비에르 로페즈 곤잘레스 선임 무역정책 선임분석관이 ‘무역 촉진에 있어 디지털 기술과 AI의 역할’에 대해 각각 발표했다.

이들은 “AI는 ‘무엇을 거래하는가’(what we trade)뿐만 아니라 ‘어떻게 거래하는가’(how we trade) 두 차원 모두를 근본적으로 변화시키고 있다”며 “AI 시대 무역 촉진의 핵심은 ‘신뢰에 기반한 데이터의 자유로운 유통’(Data Free Flow with Trust)에 있다”고 강조했다.

마지막 세션에서는 모리스 옵스펠드 PIIE 선임연구위원(UC버클리 교수)과 김진일 고려대 교수가 글로벌 통화 시스템의 변화와 금융회복력에 대해 논의했다.

옵스펠드 연구위원은 안보·주권 논리가 강화되면서 자유로운 무역과 자본 이동을 제약하는 ‘금융 분절화’가 확대되고 있다고 진단했다. 이러한 변화는 “IMF와 다자개발은행(MDB), 바젤 프로세스와 금융안정위원회(FSB) 등 국제 금융협력 프레임워크, OECD와 G20 등 기존 글로벌 금융 아키텍처를 구성하는 주요 제도들을 약화시키며 달러 패권의 위기로 이어질 가능성이 높다”고 경고했다.

이어 김진일 교수는 달러 중심 체제가 흔들리는 다극화된 통화 시스템에서 우리 경제의 안정을 지키려면 새로운 접근이 필요하다고 강조했다. 특히, 물가와 환율이 요동칠 때 빠르게 대응할 수 있는 역량인 ‘회복탄력성’을 갖추고, 금융시장의 위기가 실물경제 전체로 번지는 ‘시스템 리스크’를 선제적으로 관리하는 체계를 마련해야 한다고 강조했다.