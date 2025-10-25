핼러윈 대비 이태원 순찰 동행해 보니 좌·우측 통행 구분, 인파 밀집 관리 등 5000명 경찰력 투입돼 안전 유지 “보는 것만으로 경각심 생겨 골목 피해”

[헤럴드경제=이영기 기자] “여기 맞지?”

지난 24일 오후 7시께 서울 용산구 이태원을 찾은 시민들은 한곳을 바라보며 이같이 말했다. 3년 전 참사가 발생했던 해밀톤 호텔 옆 경사로를 가리키면서다. 참사의 기억을 안은 채 또 다시 핼러윈 시즌이 다가왔다. 159명의 목숨을 앗아간 최악의 참사를 반복하지 않기 위해 경찰도 일찌감치 안전점검에 나섰다

이날 저녁 서울경찰청 기동순찰1대 4개 팀은 이태원 일대에서 집중 안전 관리를 실시했다. 기자는 약 1시간 순찰에 동행했다. 순찰은 녹사평역에서 시작해 세계 음식 문화 거리, 이태원역과 퀴논길을 거쳐 다시 녹사평역으로 돌아오는 약 1.5㎞ 구간에서 진행됐다.

경찰은 야간 치안 유지와 함께 통행 위해 요소, 인파 밀집 시 우려 요소 등을 중점으로 살펴봤다. 도보 순찰 과정에서 위험 물건 또는 통행에 방해되는 물건을 제거했다.

이날 기자와 동행한 김종호 기동순찰 1대 4팀장은 “보행자 많을 때 안전에 위해가 되는 요소를 중점적으로 점검하고 있다”며 “간판이 보행로로 돌출된 게 없는지, 보도블록이 꺼져있는지 등 살펴 보고 위해 요소가 있으면 지자체에 통보하고 있다”고 설명했다.

핼러윈 기간 가장 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 세계 음식 문화 거리에서는 ▷비상벨 작동 점검 ▷좌·우측 통행 구분 등을 점검했다. 이날도 거리 가운데에 질서유지선을 설치해 좌·우측 통행이 구분되고 있었는데 곳곳 교차할 수 있는 구간도 있었다. 경찰은 향후 인파가 늘어나면 교차 가능 구간마저 없애 양방향 보행자가 섞여 생기는 정체를 막을 예정이다.

참사가 일어났던 해밀톤 호텔 옆 경사로는 미끄럼 방지를 위해 보도블록을 깎아 홈을 파는 작업을 마쳤다. 이날 해당 경사로를 살펴보던 김성호(27) 씨는 “곳곳에 경찰도 많고 여러 가지 안전장치가 많은 것 같다”며 “실제로 효과도 있겠지만 보는 것만으로도 경각심을 갖게 돼서 골목을 최대나 피하려고 하고 있다”고 말했다.

점검을 마친 순찰팀은 사람과 차량이 혼재돼 통행하는 퀴논길로 향했다. 세계 음식 문화 거리에 비해 인파가 적어 안심한 것도 잠시, 보행로에서 튀어나온 오토바이 운전자를 적발했다. 경찰은 인도 주행은 안된다고 안내하며 계도 조치했다. 또 헬멧을 착용하지 않은 오토바이 운전자도 단속했다.

경찰 기동순찰대는 이미 비상근무 체제에 돌입했다. 먼저 근무 시간이 기존 10시간에서 14시간으로 연장됐다. 핼러윈 대비 기간에 기동순찰대 소속 경찰관들은 오후 12시에 업무를 시작해 다음 날 오전 2시에 업무를 마친다.

이날 순찰을 마친 후 김영근 기동순찰 1대장은 “불법 적치물, 입간판 등 통행에 방해되는 요소를 점검했다”며 “또 공중 여성 화장실에 있는 불법 촬영물 등에 대한 점검도 실시했다”고 설명했다.

한편 경찰은 핼러윈 기간 시민 안전 학보를 위해 총력을 모을 계획이다. 박정보 서울경찰청장은 지난 24일 오후 이태원과 홍대 등 인파 밀집 예상 지역의 안전 취약 요소를 살펴보고 현장 경찰관들에게 철저한 대비를 당부했다.

서울경찰청은 24일부터 다음 달 2일 사이를 핼러윈 특별대책기간으로 정하고 이태원·홍대·성수·명동 등 주요 번화가 일대 도로에서 차량 통제를 실시할 예정이다. 서울청 소속 경찰 1488명, 기동순찰대 1109명 등이 투입된다.

인파가 몰릴 것으로 예상되는 금·토요일에는 차량 운행도 통제한다. ▷용산구 이태원로(이태원 입구~제일기획교차로) ▷마포구 잔다리로(삼거리포차~상상마당) ▷중구 명동거리(삼일대로 입구에서 중앙 우체국 앞) ▷성동구 연무장길(대림창고 교차로~경동초교 교차로)는 서울시 등의 지역이 대상이다. 지자체와 협력해 인파 밀집도에 따라 단계별로 통제 수준을 정하기로 했다.

‘보행 주의’ 1단계에선 불법 주정차와 장애물을 관리한다. ‘혼잡’ 수준인 2단계는 차량을 일부 통제하고 긴급 차량의 비상 통행로를 확보한다. ‘매우 혼잡’한 3단계의 경우 차량 진입을 전면 통제하고 보행자 위주의 안전 관리를 한다는 계획이다. 인파가 갑자기 몰리는 때는 단계별 구분 없이 진입 차량을 즉시 통제한다.

경찰은 지자체의 관제용 폐쇄회로(CC)TV 443개 정보를 실시간으로 공유하며 신속하게 대응한단 방침이다.