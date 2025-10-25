[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 뉴진스를 키우고 어도어르 떠난 민희진 전 대표가 새 가요기획사를 설립했다. 시기가 절묘하다. 뉴진스와 소속사 어도어의 전속 계약 해지 소송이 이달 말 1심 판결을 앞뒀기 때문이다.

24일 가요계와 법원에 따르면 민희진 전 대표는 지난 16일 새 연예 기획사 오케이(ooak)의 법인 등기를 마쳤다.

법인 등기를 살펴보면 오케이의 사업 목적은 연예인 매니지먼트 대행업, 음악 제작·음반 제작·음악 및 음반 유통업, 공연 및 이벤트 기획·제작업, 브랜드 매니지먼트 대행업, 광고 대행업, 전자 및 기록 매체 출판물 제조업 등이다. 민 전 대표는 이 회사의 유일한 사내이사로 이름을 올렸다. 법인 사무실은 서울 강남구 신사동 인근이며, 자본금은 3000만원이다.

지난해 11월 어도어 사내이사에서 물러난 이후 민 전 대표는 칩거에 가까운 생활을 해왔다. 그가 공식 행보를 시작한 것은 어도어를 떠난 이후 이번이 처음이다.

공식 복귀를 선언하듯 민 전 대표는 이날 오후 인스타그램 스토리에 ‘오케이’와 관련된 드로잉을 여러 장 올리며 회사 설립 소식을 알렸다.

다만 하이브와 민 전 대표 사이의 소송은 여전히 이어지고 있다. 특히 260억원 상당의 풋옵션(주식매수청구권) 대금 청구, 주주 간 계약 해지 관련 소송을 이어오며 양측은 주주 간 계약에 포함된 ‘경업 금지 조항’(특정 기간 경쟁 업종에 일하는 것을 금지하는 조항)을 놓고 공방이 오갔다.

법인 설립 시기가 절묘하다. 오는 30일 뉴진스와 어도어의 전속 예약 유효 확인 1심 선고 공판이 열리기 때문이다. 뉴진스가 승소할 경우 민 전 대표와의 재결합 전망도 그려진다.

민 전 대표와 ㅓ도어의 모희사인 하이브는 지난해 4월부터 경영권을 두고 지난한 갈등을 이어오고 있다. 같은 해 8월 하이브는 대표이사 변경 건으로 이사회를 개최하고 민희진 당시 어도어 대표를 해임했다. 이후 11월 민 전 대표는 사내이사직에서도 물러나 회사를 떠났다. 뉴진스도 이 과정에서 등판, 민 전 대표의 복귀를 요구하며 소속사와 전속 계약 해지 소송을 이어가고 있다.