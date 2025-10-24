[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주국유림관리소(소장 김점복)는 24일 영주 부석사 일대에서 규제혁신 현장지원센터를 운영했다고 밝혔다.

이번 센터 운영은 산림사업 종사자는 물론 일반 국민도 직접 체감할 수 있는 규제 개선 사례를 알리기 위해 마련됐다.

이번 현장지원센터에서는 올해 1월부터 시행된 산림소득 보조사업 지원 대상 확대 제도가 중점적으로 홍보됐다.

기존에는 임업인, 임업후계자, 독림가, 신지식임업인, 생산자단체 등 일부 대상만 지원받을 수 있었지만, 이번 제도 개선으로 농업경영체(임산물 품목 재배자)까지 지원 대상이 확대됐다.

또한 임업 정책자금 신청 접수 지역 확대 내용도 안내됐다.

기존에는 사업장 소재지 관할 지역산림조합에서만 신청이 가능했으나, 앞으로는 연접 시·군 또는 직선거리 30km 이내 지역산림조합에서도 신청할 수 있게 돼, 교통이 불편한 지역 임업인들의 접근성과 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

김점복 영주국유림관리소장은 “임업인 지원 범위 확대와 제도 개선을 통해 현장의 불편을 해소하고, 누구나 쉽게 정책 혜택을 받을 수 있는 환경을 만들기 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.