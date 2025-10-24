24일 복지·돌봄 분야 AI 혁신 선도 기업 간담회서 의견 청취

[헤럴드경제=이태형 기]보건복지부는 24일 서울 중구 프레지던트 호텔에서 AI(인공지능), 로봇 등 기업 관계자들과 간담회를 열고 복지·돌봄 혁신 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 AI 기반 맞춤형 건강관리, 반려 로봇을 통한 돌봄·대화 서비스, 와상 환자 대상 배설 돌봄 로봇 등 복지·돌봄 분야에서 AI·데이터·로봇 기술 접목을 선도하는 기업 관계자 13명이 참석했다.

정부는 이날 AI 복지·돌봄 혁신 방향과 투자 계획을 설명했고, 기업들은 AI 기술을 활용한 서비스를 개발하고 상용화할 때 필요한 정책 지원, 규제·제도 개선 사항 등 현실적 건의 사항을 제시했다.

복지부는 기업·현장·전문가와의 소통을 바탕으로 내년 상반기 중 ‘AI 복지·돌봄 혁신 로드맵’을 마련할 계획이다.

회의를 주재한 이스란 복지부 제1차관은 “AI를 활용해 따뜻한 미래를 만들어가는 기업들의 의견을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 AI 혁신을 이루겠다”라고 말했다.