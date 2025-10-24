광주 우치동물원, 붉은꼬리보아뱀 중성화 성공

국내 첫 성공…동물복지 향상·학술적 가치 높아

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정) 우치공원관리사무소는 우치동물원 진료팀이 국내 최초로 붉은꼬리보아뱀(이름: 태원, 국제적 멸종위기종 2급) 중성화 수술에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번 수술은 1979년 이후 46년 만에 공식 보고된 세계적으로도 매우 희귀한 사례여서, 파충류 수술 분야에서 학술적 가치가 높은 것으로 평가받고 있다.

붉은꼬리보아뱀은 난태생(알이 모체 안에서 부화한 뒤 태어나는 생식 방식)으로 한 번에 30~40마리의 많은 새끼를 출산한다. 수술 대상인 붉은꼬리보아뱀 ‘태원’은 불법 밀수돼 국립생태원에서 보호받던 개체로, 올해 4월 우치동물원로 이관돼 관리 중이다. 격리장에서 넓은 방사장으로 옮겨 더 나은 환경에서 생활하고 있지만, 기존의 암컷 개체와 합사 문제로 개체 수 조절이 필요했다.

이에 따라 우치동물원은 적절한 개체수 관리와 동물복지 향상, 구조된 파충류의 안정적 보호를 위해 중성화 수술을 결정했다.

뱀의 신체구조상 고환의 위치를 진단하기 어렵고, 복강 내에 위치해 있어 고난도 수술 분야로 분류된다. 이를 위해 진료팀은 CT, X-ray 조영술, 초음파 등 정밀 검사를 거쳐 수술을 진행했다. 마취과정에는 국립생태원 동물복지부 진료 수의사들이 참여했다.

파충류는 횡격막이 없어 마취사고 위험이 높은데, 이번 수술에서는 IPPV(간헐적 양압환기 장치), 마취 환자감시장치 등 전문장비를 활용해 안전하게 마무리됐다. 수술은 성공적으로 완료됐다.

붉은꼬리보아뱀 ‘태원’이는 2주간의 입원 치료를 마친 뒤 회복돼 현재 암컷과 함께 생활 중이다. 시민들은 우치동물원 파충류관에서 관람할 수 있다.

우치동물원 진료팀은 이번 붉은꼬리보아뱀 수컷 중성화 수술 사례를 국제학술지에 논문으로 발표할 예정이다.

성창민 우치공원관리사무소장은 “동물원에서의 수술은 단순한 치료를 넘어 동물복지, 학술적 발전, 생명 존중의 가치를 담고 있다”며 “이번 성과를 계기로 동물복지를 위한 전문의료 체계를 지속 강화하겠다”고 말했다.