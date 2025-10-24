차이콥스키 피아노협주곡 1번 같은 곡이지만 다른 색채·해석 3악장 오케·협연자 고조되며 ‘쾌감’

[헤럴드경제=고승희 기자] 같은 음악이지만, 다르다. 손열음과 런던필하모닉, 선우예권과 홍콩필하모닉은 같은 차이콥스키 음악으로 관객들을 완전히 다른 세계로 안내한다.

이들이 선택한 차이콥스키 피아노 협주곡 1번은 가을마다 반복되는 단골 레퍼토리다. 이 곡은 1874년 거장은 아니었으나, 차이콥스키가 제법 명성을 쌓았던 시기에 태어났다. 서른넷의 차이콥스키는 기존 협주곡의 형식에서 벗어난 파격미를 담은 악보를 완성한다. 당대엔 “뭘 모르는 비전공자”의 음악이라며 엄청난 비판을 받았다. 차이콥스키를 아꼈던 피아니스트이자 모스크바 음악원 초대 원장인 니콜라이 루빈스타인조차 “이 곡은 전혀 가치가 없고 연주가 불가능하다”고 했을 정도.

차이콥스키는 루빈스타인에게 모멸감을 느낀 후, 독일 지휘자이자 피아니스트인 한스 폰 뷜로에게 이 곡을 헌정했는데, 이 사건은 그에게 완전히 전화위복이 됐다. 가을만 되면 이 곡이 소환돼 클래식 애호가들의 귀를 즐겁게 하기 때문이다. 올해에도 한국을 대표하는 두 피아니스트 손열음(39), 선우예권(36)이 차이콥스키로 서로 다른 오케스트라와 호흡을 맞춘다.

손열음은 런던필하모닉과 서울(14일), 대전(16일), 부산(17일), 경기(18일)에서 네 번의 무대를 가졌고, 선우예권은 홍콩필과 지난 18일 딱 한 번 관객과 만났다.

두 악단의 색깔만큼이나 두 협연자의 해석과 스타일은 완전히 달랐다. 손열음이 세련된 우아함을 담았다면, 선우예권은 폭발적인 타건으로 밀어붙였다.

네 대의 호른이 연주하는 웅장한 팡파르로 시작하는 1악장은 지시어 자체가 복잡다단하다. ‘빠르게 그러나 지나치지 않게 그리고 매우 장엄하게, 빠르게 기운차게’ 연주하라고 차이콥스키는 적었다. 호른이 팡파르를 분 뒤 피아니스트도 등판하나, 보통의 협주곡과는 다르다. 아름다운 선율로 밀어붙여야 할 협연자는 코드만 연주하고 멜로디는 현악에게 맡긴다. 바이올린이 클래식 역사상 가장 히트한 멜로디 중 하나를 연주할 때 피아니스트는 그저 추임새처럼 존재한다. 이때 협연자의 기세와 성향이 존재감을 달리한다.

1악장부터 손열음과 선우예권의 차이는 두드러졌다. ‘리듬 장인’ 손열음은 코드를 통통 뛰어다니듯 생동감 있게 출발한 뒤 본격적으로 자기만의 스타일을 풀어냈다. 선우예권은 시작부터 관객들의 집중도를 높였다. 위풍당당한 호른이 압도적 기세를 뽐내고 현악의 주제음 뒤로 옥타브 코드를 힘차게 떠받쳤다.

두 사람은 각기 다른 도파민의 음악을 이어갔다. 손열음은 굳이 오케스트라를 압도하려 음량과 템포를 과장되게 밀어붙이지 않았다. ‘자기만의 속도’를 잃지 않고 천천히 한 음 한 음을 성의껏 꾹꾹 내리누르는 타건에서 성숙함이 묻어났다. 오케스트라가 가열차게 밀고 들어올 때도 본인의 주관을 잃지 않고, 정확한 터치로 확실한 리듬감을 살렸다. 현악 파트의 피치카토와 손열음의 피아노가 주고받을 땐 밋밋했던 음표에 생기가 피어났다. 표정 없는 사람의 얼굴에 미소가 번지는 것과 같은 생동감이 음악을 다른 차원으로 끌고 갔다.

반면 선우예권과 홍콩필은 팽팽했다. 자비 없이 밀어붙이는 오케스트라의 소리를 뚫고 단단하고 밀도 높은 타컨이 이어졌다. 거대한 악단의 기세에도 밀리지 않는 소리였지만, 힘으로만 압도하는 것은 아니었다. 선우예권은 그 안에서도 유연함을 잃지 않았다. 특히 장장 20분간 이어지는, 1악장 안에서 뿜어내는 극적 대조가 쏟아내는 자극이 상당했다. 강력하면서도 휘몰아치는 감정을 토했다. 거센 타건 만큼이나 숨죽여 솔로 부분을 연주할 때 낭만의 끝을 향했다. 손열음이 절제된 감성을 풀어낸 것과도 대비되는 연주였다.

‘느린 걸음걸이로 소박하게, 매우 급하게’로 연주하는 2악장은 피치카토와 플루트의 멜로디가 피아노로 이어지며 시작된다. 손열음이 악기들과 주고받는 멜로디를 종종거리는 새의 지저귐이었다면, 선우예권은 건반 위를 산책하듯 거니는 담백한 걸음이었다. 다만 거슬리는 건 선우예권과 홍콩필의 섬세한 순간들을 예술의전당 무대 오른쪽 벽에 설치된 카메라가 방해했다는 점이다. 이음새에서 새 나오는 덜덜거리는 소리가 객석까지 엄청난 존재감을 안고 들려왔다. 심지어 이 소리가 2분간 이어져 콘트라베이스 연주자들이 계속 카메라로 시선이 향할 정도였다. 그럼에도 집중력을 잃지 않은 연주자들의 저력은 놀라웠다.

3악장에 이르면 우아하고 세련된 손열음과 런던필도, 폭주 기관차 같은 홍콩필과 그 틈을 비집고 강렬한 존재감을 드러내는 선우예권도 멋진 ‘앙상블’을 만들어내는 순간들을 몇 번이고 마주할 수 있었다.

그간 비축했던 힘을 쏟아내며 내달리기 시작한 손열음은 우크라이나 민요가 사용된 이 악장에서 어깨를 들썩이게 만드는 론도의 리듬감을 맛깔나게 살려냈다. 그러면서도 지나치게 감성으로 휩쓸리지 않은 채 자기 페이스로 음악을 주도해 갔다. 확고한 자기 해석과 방향성을 유연하게 끌고 가는 손열음의 음악은 누구도 아닌 손열음의 것이었다. 자기 색깔을 가지고 관객 한 사람 한 사람을 설득하는 손열음의 음악에선 오랜 여정을 통해 완성된 단단한 내공이 느껴졌다. 그는 또 한 번 진화하고 있었다.

유달리 남성 연주자의 비율이 높은 홍콩필의 육중한 사운드엔 선우예권의 밀도 높고 묵직한 타건이 잘 어울렸다. 다국적 연주자들이 촘촘히 자리한 홍콩필의 기세에 맞서 악단을 뛰어넘는 존재감과 스태미나를 보여줄 피아니스트로 선우예권을 대체하긴 어려워 보였다. 후반부 전력 질주하며 고조되는 오케스트라와 협연자가 하나가 될 땐 엄청난 쾌감이 찾아왔다.

같은 협주곡으로 한국 관객과 만난 뒤 런던 필은 브람스교향곡 2번으로 품위와 세련미의 극치를 보여줬고, 홍콩필은 차이콥스키 교향곡 5번으로 아시아 최정상 악단의 기세를 여실히 들려줬다. 열정 넘치는 리오 쿠오크만 지휘자와 휘몰아치는 악단의 기운은 어지간해선 쫓아가기 버거울 정도였다. 인상적인 것은 1부에서 진은숙의 ‘수비토 콘 포르차’와 홍콩 현대 음악가인 찰스 쾅의 ‘페스티나 렌테 질여풍, 서여림’을 나란히 선보였다는 점이다. 추상적인 소리 실험이 악기 하나하나의 섬세한 질감으로 되살아났다. 한국과 홍콩의 오늘을 잇는 선곡이었다.