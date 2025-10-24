기존 면적 대비 2배 확장 최신 드라이룸 3개 확충

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데에너지머티리얼즈는 24일 의왕 연구소 연구동과 사무동 이전 기념식을 진행했다.

이번 이전으로 의왕 연구소 면적은 기존 대비 2배 커졌다. 차세대 배터리 소재 기술의 상용화를 위해 최신 드라이룸을 3개로 확충했다. 또 소재·분석·프로세스 전문 연구 인력을 배치해 제품 개발 신뢰성을 확보했다.

롯데에너지머티리얼즈는 작년말 연산 1000톤 규모의 3세대 리튬인산철(LFP) 양극재 파일럿을 완공, 국내외 고객사에 샘플 제공 및 공장 안정화를 추진하고 있다. 지난해 9월 전북 익산 2공장에 완공한 연산 70톤 규모의 황화물계 고체전해질 파일럿도 고객사 테스트를 진행하고 있다.

김연섭 롯데에너지머티리얼즈 대표이사는 “전지의 성능과 신뢰성을 결정하는 핵심 요소인 배터리 소재 기술의 독보적인 경쟁력을 가지기 위해 연구소 확장 이전을 추진했다”고 설명했다.

이어 “의왕연구소에서 창출될 혁신적인 연구 성과들은 우리 회사의 새로운 성장 동력이 돼, 산업 생태계 전반의 기술 경쟁력 향상과 지속 가능한 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 창출에 실질적으로 이바지할 것”이라고 말했다.