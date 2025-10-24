‘2025 헤럴드 투자대상’의 ‘베스트뷰 리포트상’ 수상 영광은 KB증권(대표 김성현·이홍구, 사진 왼쪽부터)에게 돌아갔다. KB증권은 심사위원으로부터 생성형 인공지능(AI) 기술을 적재적소에 활용하고, 데이터기반 통찰력을 제공해 다양한 고객의 눈길을 사로잡았다는 평가를 받았다.

KB증권 리서치본부는 거시경제·주식·채권·환율·원자재·ETF 등 전 금융시장 분석을 기반으로 기관·개인 투자자에 투자 가이드를 제공하고 있다. 지난해부터는 생성형 AI 기술을 접목해 기업 경영실적 속보를 발 빠르게 전하는 한편 투자정보 챗봇 ‘KB리봇’ 서비스를 통해 개인 맞춤형 정보제공을 지속했다.

KB증권 리서치본부는 한국 증시의 중장기 랠리를 전망하고, 금융·원전·우주·방산·조선 등 주도 업종을 제시했다. 이와 관련해 KB증권이 지난 7월 발간한 ‘글로벌 금융 빅뱅’ 보고서가 시장 주목을 받았다. 아울러 원자력 분야에서는 소형모듈원자로(SMR) 관련 글로벌 기업 탐방 및 국내 밸류체인 분석으로 투자자들의 호평을 받았다. 해외주식 리서치는 미국·중국 중심에서 인도·인도네시아·일본 등으로 확대해 커버리지를 늘렸다. 이외에 KB증권은 엔비디아 생태계 탐방과 AI 관련 종목 분석을 심도 있게 다뤘다.

노아름 기자