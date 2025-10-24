1인가구·소가족 고객 수요 반영

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데멤버스는 김장철을 맞아 롯데호텔 배추김치 구독 서비스에 1.2㎏ 소포장 제품을 추가했다고 24일 밝혔다.

롯데멤버스는 지난해 4300만 회원을 위한 구독 서비스 ‘엘포인트 구독클럽’을 오픈했다. 두 번째 구독 아이템으로 선보인 롯데호텔 김치는 정기구독 시 최대 4만8000포인트 페이백 혜택을 제공해 고객들에게 높은 인기를 얻었다.

롯데멤버스는 1인 가구 및 소가족 고객들의 소용량 출시 요청을 반영해 기존 4㎏ 단품 구성에 1.2㎏ 제품을 새롭게 추가해 선택지를 넓혔다고 설명했다.

구독은 용량에 상관없이 1회, 6회, 12회 중 선택할 수 있다. 최초 구매 시 등록한 엘페이 결제수단으로 매월 20일 자동 결제된다. 김치는 신선도 유지를 위해 당일 생산 및 출고되며 주 단위로 주문을 취합해 매주 수요일 일괄 배송된다.

롯데멤버스는 이번 출시를 기념해 오는 11월까지 엘포인트 페이백 프로모션을 진행한다. 1.2㎏ 제품을 구매한 모든 고객에게 구독 월에 따라 매월 3000포인트, 연 최대 3만6000포인트 페이백을 제공한다.

또한 프로모션 기간 동안 4㎏ 제품을 결제한 고객에게는 1인 1회에 한해 2000포인트를 지급한다. 기존 4㎏ 제품 구독자는 페이백 혜택과 중복 적용 받을 수 있어 연 최대 5만포인트가 적립된다.

김혜주 롯데멤버스 대표는 “김치 수요가 높은 김장철을 맞아 더 많은 고객들의 니즈를 충족시키고자 소포장 제품을 새롭게 선보였다”며 “앞으로도 엘포인트 구독클럽을 통해 양질의 제품을 합리적인 가격에 선보일 계획”이라고 전했다.