한국투자밸류자산운용(대표 이석로·사진)이 ‘2025 헤럴드 투자대상’에서 ‘최우수 펀드(주식) 부문 수상의 영예를 안았다.

‘한국밸류 10년투자 증권투자신탁 1호’는 사업 구조의 안정성과 업종 내 강력한 시장 지배력, 건실한 재무구조 등을 보유했음에도 불구하고 기업의 현재 가치가 실제 기업이 보유한 내재 가치보다 현저히 저평가된 기업에 집중적으로 투자하는 펀드다. 해당 펀드는 매년 특정 수준의 목표 수익률을 설정하기보단 안정적인 수익률과 ‘장기 복리 수익률’을 지향한다.

최근 1년 수익률은 47.08%(이하 종류C, 제로인 2025년 9월 12일 기준)로 비교지수 35.26%를 11.85%포인트 상회했다. 3년 수익률은 73.32%로 비교지수 46.87% 대비 26.45%포인트 웃돌았고, 5년 수익률도 116.92%를 달성하며 비교지수(43.47%)보다 73.45%포인트나 좋은 성과를 보였다.

올해 한국투자밸류자산운용은 주식 시장의 변동성과 상관없이 저평가된 기업에 투자해 수익을 창출하는 투자·운용 철학을 구현하기 위해 조사연구에 집중하고 있다. 또, 단기 시세 차익을 지향하기보단 내재 가치가 회복할 수 있는 충분한 투자 기간을 허용함으로써 증시 단기 수익률 대비 큰 폭의 ‘절대 수익률’을 달성 중이란 게 사측의 설명이다.

한국투자밸류자산운용 관계자는 “상법 개정안 통과에 따라 소액 투자자의 권익이 강화하고 있는 만큼, 시간 소요가 더 있을지라도 국내 증시의 거버넌스 개선 움직임엔 후퇴가 없을 것으로 본다”고 강조했다.

신동윤 기자