9억2000만원으로 매각…23일 분배금 지급 마무리 2년 8개월간 연 5%대 배당 수익 제공 매각 차익 포함 최종 누적 수익률 17%대 확정

[헤럴드경제=김유진 기자] 부동산 토큰증권(STO) 플랫폼 ‘소유’ 운영사 루센트블록은 3호 공모 자산인 ‘대전 창업스페이스’의 배당금을 지급하며 모든 매각 절차를 완료했다고 24일 밝혔다.

소유 앱을 통해 수익자총회를 실시한 결과, 전체 의결권 18만2000주 가운데 64.3%가 전자투표에 참여헤 96.8%의 찬성률로 매각이 확정됐다. 이후 모든 매각 과정을 완료하고 23일 투자자에게 매각 분배금 지급을 마쳤다.

이번 매각은 루센트블록의 첫 공모 자산 매각 사례로 9억2000만원 규모로 성사됐다. 매각 절차는 해당 자산의 수익증권 발행사인 교보자산신탁과 공동으로 진행했다. 매각 차익을 포함한 최종 누적 수익률은 17.2%(세전, 정기배당수익 포함)를 기록했다.

대전 창업스페이스는 대전 유성구 어은동에 위치한 지상 3층, 연면적 약 130평 규모의 건물로 1층은 카페, 2~3층은 청년 창업자를 위한 공유 오피스로 운영되고 있다. 2022년 12월 공모 당시 조기 완판을 기록한 바 있으며 이후 연 5%대의 안정적인 배당 수익을 제공해왔다.

특히 해당 건물은 전체 공모 참여 중 대전·충청 지역민이 60% 이상을 차지한 것이 특징이다. 공모 지역의 실거주자가 투자자로 참여해 매각까지 이어진 첫 사례로 지역 기반 부동산 투자의 선순환 구조를 입증했다는 평가다.

허세영 루센트블록 대표는 “지역 투자자와 함께 이뤄낸 이번 매각은 루센트블록의 STO 기반 부동산 투자 구조가 실제 투자금 회수 절차에 들어선 첫 사례”라며 “앞으로도 투자상품의 전 과정을 안정적으로 관리해 투자자에게 신뢰할 수 있는 운용 체계를 제공하겠다”고 말했다.